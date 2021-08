Prefeito Marcelo libera R$ 6,5 milhões para obras em 16 unidades de saúde

Serão reformadas UBSs em diferentes regiões, muitas delas aguardando melhorias significativas há décadas; a construção da UBS Vila Fraternidade será retomada

Para avançar, ainda mais, no processo de reestruturação da saúde pública municipal de Londrina, o prefeito Marcelo Belinati autorizou, ontem (16), a liberação de R$ 6,5 milhões em recursos para a reforma completa de 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS), mais a retomada da construção da UBS Vila Fraternidade. O anúncio foi feito em reunião realizada no gabinete do prefeito, com a participação dos secretários municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada; e de Saúde, Felippe Machado, juntamente com a diretora de Atenção Primária à Saúde (DAPS), Valeria Barbosa, e os coordenadores das UBSs contempladas.

Deste novo pacote de melhorias estruturais, cerca de R$ 5 milhões serão aplicados para reformar 12 UBSs, nos bairros Aquiles Stenghel, Armindo Guazzi, Parigot de Souza, Cafezal, Guaravera, Lindóia, Padovani, Irerê, Ouro Branco, Bandeirantes, Chefe Newton e Vila Ricardo. Após a assinatura da liberação dos recursos, o Município de Londrina esta apto a iniciar os processos licitatórios para a reforma das unidades, visto que os projetos já estão prontos. As licitações devem ser publicadas nos próximos dias, e a expectativa é que as obras comecem a ser executadas ainda em 2021, já que o tempo médio dessa etapa dura até cerca de 90 dias.

Outras três unidades

Lerroville, Vivi Xavier e Vila Brasil – serão recuperadas por meio de outro processo licitatório, já em andamento e com seis propostas comerciais em fase de análise e julgamento. E também terá continuidade a construção da UBS Vila Fraternidade, na região leste, com previsão de lançamento da licitação nos próximos dias. A intenção é que as obras em Lerroville levem 150 dias para serem finalizadas, a contar da assinatura da Ordem de Serviço (OS). Já os trabalhos nas unidades da Vila Brasil e do Vivi Xavier devem levar 90 dias, após a OS assinada. Os investimentos da Prefeitura nestas unidades R$ 1,7 milhão.

Segundo o prefeito Marcelo Belinati, este novo lote de UBSs reformadas fará com que a atual gestão de Londrina conclua a revitalização de todas as unidades componentes da rede municipal de saúde. Ele frisou que trata-se de um momento histórico, parte do processo de reestruturação da saúde pública na cidade, iniciado em 2017. “Essa requalificação envolve, além das reformas completas de todas as UBSs, obras como a reconstrução do PAI, já finalizada, a ampliação e reforma da Maternidade Municipal, em fase final, e a construção da nova sede do SAMU, em andamento, além de outros trabalhos relevantes. Muitas das unidades contempladas estavam em péssimo estado de conservação, sem melhorias significativas há décadas até. E as reformas, incluindo novos mobiliários e equipamentos, transformam a realidade dos espaços, aprimorando as condições para os servidores e funcionários, e resultando em um ambiente agradável para atendimentos de qualidade”, afirmou.

Fazem parte da revitalização desses prédios públicos a reforma das estruturas físicas, elétricas e hidráulicas. Devem ser trocados os pisos internos e externos, assim como telhado; substituídos os vidros, janelas e portas que estiverem quebrados, feita a pintura das paredes, revisão e recuperação das esquadrias metálicas e outras melhorias que se façam necessárias. As unidades de saúde também receberão novos mobiliários.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, enfatizou que as equipes técnicas já estão realizando o planejamento para escolher os locais que abrigarão, temporariamente, os serviços das unidades no decorrer das obras. “A intenção é sempre manter a estrutura de atendimento no mesmo território, em um local que reúna condições adequadas para que as pessoas não precisem se deslocar a outras regiões. Enquanto acontece o processo de licitação já teremos essas definições. Além das reformas estruturais nas UBSs, continuaremos a recomposição do quadro de servidores e colaboradores, incluindo equipes médicas e diferentes categorias de atuação. Estamos estudando a realização de um concurso público para o próximo ano. O orçamento do Município para a Saúde cresceu, desde o início da atual gestão, de R$ 500 milhões para mais de R$ 800 milhões em investimentos”, destacou.

Já o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, informou que as planilhas dos projetos para a reforma passam pelos últimos detalhes e ajustes, sendo que as licitações devem ser divulgadas em breve. “São R$ 6,5 milhões de investimento total nessas 16 unidades que serão totalmente repaginadas, com recursos livres próprios, advindos do imposto pago pelos cidadãos. Estamos fazendo um grande esforço para avançar, mais e mais, na área da saúde, buscando oferecer condições dignas de trabalho e suporte à população, com locais seguros, adequados, confortáveis e bem organizados”, disse.

Novo cenário

Durante o anúncio de liberação dos recursos, a diretora de Atenção Primária à Saúde (DAPS), Valeria Barbosa, expressou sua satisfação diante do programa de revitalização em curso pela atual gestão. “Sou servidora há muitos anos, e nunca vi um movimento de transformação da saúde pública de Londrina como está ocorrendo agora. É uma nova realidade, sendo transformada a cada dia com a recuperação das nossas UBSs e demais unidades de saúde da rede. Em plena pandemia, estamos presenciando grandes esforços do prefeito Marcelo e de toda sua equipe em prol da saúde. Tenho muita gratidão e orgulho em fazer parte desse time e parabenizo a todos por mais essa importante conquista”, apontou.

Enfermeira e coordenadora da UBS Cafezal, na região sul, há cerca de oito anos, Fernanda Fernandes celebrou a notícia da autorização para a recuperação estrutural da unidade. “Nós todos, servidores e funcionários, estamos todos muito felizes com a novidade, pois a nossa estrutura é muito antiga, carece há anos de melhorias e, com o passar do tempo, tornou-se inadequada para comportar as equipes de trabalho. Temos uma procura alta, já que a UBS atende vários bairros da região sul, e essa reforma fará total diferença para que tenhamos melhores condições de trabalhar com qualidade e oferecer o suporte que os usuários merecem. É uma grande alegria saber que, em breve, teremos um espaço revitalizado”, comentou.

Renan Oliveira e Ana Paula Hedler/NCPML