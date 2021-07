Prefeito Marcelo participa da inauguração da nova sede Amepar em Londrina

Prefeito foi conhecer o espaço, que abriga a sede da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema e os Consórcios Cismel e Cindir/PR, além da Agência de Desenvolvimento Turístico

Ontem (16), o prefeito Marcelo Belinati participou da inauguração da nova sede da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), que fica na Rua Emílio de Menezes 199, Jardim Shangrila, região oeste de Londrina.

A nova sede fica em um prédio próprio, que foi inteiramente reformado para receber os representantes e funcionários da Amepar. A revitalização do espaço começou em abril deste ano e foi pensada pelo arquiteto da associação, Danilo Rocha. Com as modificações, o local se adéqua para a realização de reuniões de trabalho e encontro dos prefeitos que fazem parte do consórcio. Atualmente, 22 municípios fazem parte da Amepar. “Estamos em uma nova casa, que agora é nossa sede própria. Nós podemos fazer reuniões de trabalho, tem escritório, advogados para auxiliar os prefeitos com a assessoria jurídica, e funcionários para realizar o atendimento. Queremos que seja um grande ponto de apoio para as Prefeituras”, disse o presidente da Amepar e prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre.

Para o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, é fundamental ter uma sede própria para a Amepar, por ser um espaço de encontro para os 22 prefeitos da região. “Não temos mais como pensar no desenvolvimento e as políticas públicas, sem pensar regionalmente. Temos trabalhado, nesse sentido, com os prefeitos da região, para alinharmos as políticas públicas em diversas áreas como, por exemplo, nas estradas rurais, segurança pública, saúde e transporte, ou seja, quem ganha é o Estado do Paraná”, disse Marcelo.

Na nova sede estão alocados também os Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região (Cismel), o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento e Inovação Rural do Paraná (Cindir/PR) e a Agência De Desenvolvimento Turístico Do Norte Do Paraná (Adetunorp).

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná, Márcio Nunes, que representou o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, é importante que se tenha uma sede para a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, pois é preciso que todos os prefeitos se unam para buscar melhores projetos e recursos em conjunto, para o desenvolvimento da região como um todo. “Os municípios maiores precisam ajudar os menores, porque estes, muitas vezes, não têm estrutura suficiente para desenvolver os projetos e a associação tem esse dever. Grandes obras tem que ser trabalhadas em conjunto, para a geração de oportunidades para nossa população, o que só acontece com o desenvolvimento da região”, disse Nunes.

A Associação dos Municípios do Médio Paranapanema nasceu em 1973, para representar municípios da região norte do Paraná. Atualmente 22 deles fazem parte da Amepar, sendo eles: Londrina, Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana.

Para o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Jesuítas, Junior Weiller, os prefeitos da região devem ser parabenizados, pois atualmente é necessário ter consciência sobre quão importante é ter a união de vários municípios. Além disso, é preciso atentar-se também para o fato de que a região norte tem sido uma das principais geradora de crescimento do Estado do Paraná. “Os municípios só são fortes, quando eles conseguem crescer de forma harmônica. Por isso, precisamos parabenizar o presidente da Amepar por ter tido a sensibilidade de trazer os consórcios, para essa sede. Temos consciência de que essa região do Paraná é a que mais tem contribuído para o crescimento do Estado e certamente vai continuar recebendo recursos para que continue crescendo”, informou o presidente da AMP.

Além das autoridades já mencionadas, marcaram presença na inauguração da nova sede da Amepar os 22 prefeitos que compõem a associação, os deputados estaduais do Paraná Tercilio Luiz Turini, que ocupa o cargo de vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, além de Tiago Amaral e Cobra Repórter; entre outros.

NCPML