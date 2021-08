Prefeito Marcelo participa de lançamento da internet 5G em Londrina

Londrina será a única cidade da região sul a receber a tecnologia 5G e terceira brasileira a instalar a antena dessa tecnologia

Nesta quinta-feira (12), às 11 horas, o prefeito Marcelo Belinati receberá, em Londrina, o Ministro da Comunicação, Fábio Faria; a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias; o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior; e outras autoridades para o lançamento da internet 5G. O evento para demonstrar o potencial da nova tecnologia será na Vitrine de Tecnologias da Embrapa Soja, localizada na Rodovia Carlos João Strass, s/nº Acesso Orlando Amaral, no Distrito da Warta, a 20 km do centro de Londrina.

Durante o lançamento, representantes da Nokia, da Sercomtel e da Embrapa Soja vão realizar demonstrações de soluções tecnológicas para o agronegócio, que se beneficiará da tecnologia 5G. Com seu uso no campo, o 5G possibilitará a utilização de robôs e ferramentas automatizadas, que poderão transmitir e receber dados e comandos imediatos. Será possível captar informações como dos componentes do solo, de plantas e do desempenho animal, e processá-los em plataformas e sistemas, dando subsídio para a tomada de decisão do agricultor. Levando a conectividade ao campo, espera-se contribuir para o aumento da produtividade das lavouras e da renda do produtor.

Para mostrar todo o potencial, durante o lançamento, serão realizadas demonstrações envolvendo consultas veterinárias remotas e máquinas conectadas, gerando insights para decisão em tempo real. O objetivo é apontar como ocorrerá o uso intensivo de análise de dados baseado na internet 5G, ampliando o suporte ao produtor brasileiro.

A iniciativa faz parte da série de projetos-piloto de conectividade, promovidos pelo Ministério das Comunicações, do Governo Federal, cuja intenção é mostrar à população as soluções em desenvolvimento e as iniciativas já disponíveis, impactadas positivamente pela qualidade da conexão 5G no campo.

Londrina foi escolhida para receber esse projeto-piloto, porque desde novembro de 2019 é sede do Polo de Inovação do Agro, instalado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Ela será a única cidade da região sul a receber a tecnologia 5G e terceira brasileira a instalar a antena dessa tecnologia. Antes dela, os municípios de Sorocaba (SP) e Rondonópolis (MT) inauguraram o equipamento.

Ao todo, fazem parte desse projeto de conectividade, os Municípios de Londrina (PR), Rondonópolis (MT), Padef (DF), Uberaba (MG), Ponta Porã (MS), Rio Verde (GO), Petrolina (PE) e Bebedouro (SP). Em termos de benefícios, a transmissão e o recebimento de dados com a 5G é mais veloz. As redes 3G, por exemplo, transmitem dados na ordem de 0,12 a 6 Mbps. Já o 4G permite a troca de informações a uma velocidade entre 5 Mbps e 12 Mbps, enquanto o 5G estima-se que pode chegar a 100 Mbps.

Pavimentação

A Prefeitura de Londrina, concluiu na semana passada, o recape do pavimento na estrada que dá acesso à sede da Embrapa Soja. O trabalho executado pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação corrigiu e adequou problemas no pavimento de deste trecho que liga a PR-545 a sede da empresa Federal.

