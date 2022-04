Prefeito Marcelo recebe organizadores do desafio “Rota das Catedrais”

Percurso de bicicleta entre Londrina e Maringá, com extensão de 120 km, será realizado no dia 21 de maio; mais de 1.200 pessoas se inscreveram para participar da atividade

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu ontem (28) a visita dos organizadores do desafio “Rota das Catedrais”, Peterson Oliveira e Luciana Costa Oliveira. Programado para o dia 21 de maio, a partir das 7h, o evento consiste em um percurso de bicicleta com 120 km de extensão, realizado entre as catedrais de Londrina e Maringá.

Além de presentear Marcelo com uma camiseta da atividade, os visitantes o convidaram a comparecer à largada do desafio, que será na Catedral Metropolitana de Londrina. Ao todo, 1.250 participantes oriundos, em sua maioria, de 83 municípios da região estão inscritos para o evento, cujo ponto de chegada é a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, no município do noroeste paranaense. A ação conta com apoio da Prefeitura de Londrina, Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Companhia Municipal de Trânsito e Organização (CMTU) e Guarda Municipal de Londrina.

O prefeito Marcelo parabenizou os organizadores, e ressaltou que essa é uma iniciativa positiva para Londrina em diversos aspectos. “Temos mais de mil participantes vindo de quase cem cidades do Paraná e do Brasil, o que é uma dimensão incrível para um evento. Além disso, essa atividade envolve o estímulo às boas práticas esportivas e à promoção da saúde, faz um resgate histórico dos pontos que estão no trajeto e conecta as duas grandes metrópoles do norte do Paraná, Londrina e Maringá, que são cidades irmãs”, frisou Marcelo.

De acordo com o presidente da FEL, Marcelo Oguido, o alto índice de adesão ao evento mostra que, no período pós-pandemia, o interesse da população por atividades ao ar livre é bastante forte. “As pessoas estão buscando, cada vez mais, espaços abertos e atividades que envolvam o esporte e a cultura. Com base nessa tendência, estamos trabalhando, sob orientação do prefeito, para que tenhamos condições de trazer o maior número possível de eventos para Londrina”, destacou.

O organizador Peterson Oliveira contou que esta é a quarta edição do desafio, e também a que recebeu o maior número de inscrições dentre todas as já realizadas. Oliveira salientou que o evento é promovido desde 2017, mas não pôde ser realizado em 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19.

“A pandemia gerou uma demanda represada, porque as pessoas ficaram sem poder ir a eventos e competições esportivas. Além disso, durante esse período, muita gente começou a andar de bicicleta ou treinar, porque não podia ir para a academia ou fazer outras atividades esportivas. Originalmente, tínhamos disponibilizado mil vagas, mas 10 dias após a abertura das inscrições, elas se esgotaram. Por isso, abrimos mais 250 vagas que também foram rapidamente preenchidas”, afirmou.

Segundo a organizadora do desafio, Luciana Costa Oliveira, a atividade contará com a participação de pessoas de diversos estados brasileiros. “Temos inscritos não só do Paraná, mas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. Assim, esse evento contribui para divulgar a região norte do Paraná e movimentar o setor turístico, porque muitos dos participantes ficam hospedados em hotéis, seja antes da largada ou depois da chegada”, pontuou.

Infraestrutura

Durante o trajeto, que tem duração de cerca de 10 horas, os ciclistas percorrerão aproximadamente 90 quilômetros de estradas rurais e 30 quilômetros em trechos urbanos, em uma jornada que perpassa paisagens naturais, fazendas e sete igrejas históricas. O evento conta com uma infraestrutura que inclui seis pontos de hidratação e alimentação, além da presença de profissionais especializados de saúde e três ambulâncias para atender os participantes que necessitem.

Além disso, na chegada, será montada uma estrutura para receber os atletas, incluindo espaço de bem-estar com massagem, fisioterapia e equipe de enfermagem; espaço gastronômico e tendas de empresas parceiras, que entregarão brindes e amostras de produtos.

