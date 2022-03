Prefeito Marcelo sanciona lei que institui a coirmandade com Foz do Iguaçu

Parceria entre os municípios garante troca de experiência e conhecimentos técnicos que ajudam a aprimorar as políticas públicas de ambos

Visando o intercâmbio de experiências em diversas áreas de interesse e cooperação mútua com o Município de Foz do Iguaçu, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, sancionou a Lei Municipal nº 13.348/2022, que está publicada no Jornal Oficial do Município nº 4572, (clique aqui).

A sanção da lei, que cria a irmandade com a cidade de Foz do Iguaçu, é mais um passo dado para concretizar a ajuda mútua dos dois municípios em prol da construção de uma aliança estratégica permanente de amizade, conhecimento, intercâmbio de experiências e cooperação nas áreas de Tecnologia, Inovação, Governança, Desenvolvimento Econômico, Educação, Assistência Social, Saúde, Cultura, Turismo, entre outras. “A sanção da lei vem para fortalecer cada vez mais os vínculos que temos com a cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos irmandade com várias cidades no mundo, como no Japão, nos Estados Unidos e na Itália, e propusemos ao prefeito a aliança com Foz do Iguaçu, e ele foi muito receptivo à ideia”, contou o secretário municipal de Governo, Alex Canziani.

Para Canziani, ter um município paranaense como irmão é de suma importância e traz diversos benefícios, pois facilita a troca de informações e a interação entre os poderes municipais que, geralmente, vivenciam as mesmas dificuldades. “Facilita porque os problemas são parecidos entre os municípios e isso faz com que possamos interagir e avançarmos em várias políticas públicas. Nossa própria Lei de Governança pegou uma sugestão de Foz do Iguaçu, então são vários avanços que estamos tendo. O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, e o prefeito Marcelo Belinati estão de parabéns. Certamente as duas cidades ganham com a irmandade”, acredita o secretário de Governo.

Em 10 de novembro de 2021 uma comitiva de Londrina foi a Foz do Iguaçu acompanhar os projetos e ações desenvolvidas naquele município. Na oportunidade, Marcelo Belinati e seus secretários municipais foram recepcionados pelo prefeito Chico Brasileiro e o secretariado local. Do encontro, surtiram resultados em vários setores, como o fazendário, e ideias para o avanço nas áreas de tecnologia, inovação e turismo para Londrina. Em agosto do mesmo ano, Londrina recebeu a comitiva iguaçuense.

Entre os resultados alcançados está a criação Fundo Municipal de Compliance e Governança instituído por Foz do Iguaçu e que serviu de inspiração para Londrina, visto que este município incluiu a ideia no Projeto de Lei que Instituiu as Políticas de Governança Pública e Compliance londrinenses, além da criação de uma fonte de recursos para a Política de Governança Pública e Compliance, gerenciada pelo Conselho de Governança Pública (Lei Municipal nº 13.310/2021). A intenção para 2022 é que as cidades aprofundem o conhecimento das Políticas de Governança e Compliance.

