Prefeito participa de conferência virtual com o governador do Paraná

Também participaram os prefeitos das dez maiores cidades do Estado; a conversa foi pautada em medidas que protejam a saúde e a vida da população

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, participou ontem (28) de uma conferência, on-line, com o governador do Paraná, Ratinho Junior. Também participaram os prefeitos das dez maiores cidades do Estado. O grupo debateu estratégias de ação e o planejamento para a condução da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). A conversa foi pautada em medidas que protejam a saúde e a vida da população.

Também participaram da conferência, os secretários de Estado, da Saúde, Beto Preto; do Planejamento, Valdemar Bernardo; de Segurança, Coronel Marinho; de Desenvolvimento Urbano, Carlos Ortega e o chefe da Casa Civil, Guto Silva.

De acordo com o prefeito foi uma importante troca de experiências, uma oportunidade para avaliar o que foi feito de positivo e o que não deu certo em cada uma das cidades. “Assim, podemos traçar todas as estratégias de ação e de planejamento na crise da pandemia do coronavírus. É importante lembrar que está apenas começando, vamos passar por alguns meses, três a quatro meses com essa questão e é fundamental que a gente esteja trabalhando em conjunto, as maiores cidades, as menores cidades, e o governo do Estado para que a gente tenha como meta a saúde e a vida da população”, frisou.

Marcelo disse ainda, que por ter sido muito produtivo, outros encontros serão realizados e cada dia é um panorama a ser avaliado. “A avaliação é feita dia a dia, trocando as experiências, o que está acontecendo em cada município para que a gente possa tomar as melhores decisões”, destacou.

Dados

Sexta-feira (27), a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) confirmou os dois primeiros óbitos do Paraná provocados pelo coronavírus, em Maringá. Em Londrina, os números apontam seis casos positivos da doença, três a mais que o boletim anterior. Dentre os casos suspeitos, 54 aguardam, em internação hospitalar, o resultado de exames laboratoriais. Desse número, 46 são adultos, dos quais 13 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros oito pacientes são crianças, sendo que, destas, duas também estão em UTI.

Para obter informações sobre sintomas da doença, ou onde obter assistência em saúde, o Município disponibiliza o Disque-Coronavírus, no 0800-400-1234. Pessoas interessadas em atuar como voluntários na luta contra a pandemia em Londrina, podem se informar na página da campanha, no Portal da Prefeitura , ou pelo telefone 0800-4000-140.

NCPML