Prefeito recebe visita do presidente da Associação dos Municípios do Paraná

O prefeito Marcelo Belinati recebeu, ontem (16), a visita do presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Junior Weiller, que também é prefeito do município de Jesuítas, oeste do Estado. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Marcelo Belinati, onde Weiller o presenteou com uma carteira e uma carteirinha de município associado.

Weiller esteve em Londrina para a inauguração da nova sede da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), que aconteceu hoje pela manhã, e aproveitou a oportunidade para fazer uma visita à Marcelo. “Não poderíamos vir a Londrina e não fazer uma visita cordial ao prefeito Marcelo, que é um grande gestor e líder municipalista. Como presidente da AMP eu tinha que vir parabenizá-lo pela gestão dinâmica, progressista e empreendedora que ele vem fazendo em Londrina”, afirmou.

O presidente da AMP, Junior Weiller, disse, ainda, que embora tenha sido uma conversa rápida, em virtude dos compromissos de ambos gestores, deu para perceber que tudo que ele tem ouvido, a respeito do bom trabalho que o prefeito Marcelo tem feito em Londrina, realmente é verdade. “Acredito que Londrina está com uma perspectiva de futuro muito boa”, apontou.

O prefeito Marcelo Belinati agradeceu a visita do prefeito de Jesuítas e ressaltou que é fundamental a participação de todos os prefeitos na AMP, pois as pautas de todas as cidades são praticamente as mesmas. “Quanto os municípios estão unidos, por meio de uma associação tão respeitada como a AMP, há um fortalecimento de todos os pleitos das cidades”, disse.

Marcelo também destacou que hoje existe um desequilíbrio no Brasil, pois os recursos estão concentrados mais nos governos estadual e federal e menos nos municípios. “Contudo, são nos municípios que as coisas acontecem. São as prefeituras que têm que dar saúde e educação de qualidade, fazer obras de infraestrutura, e muitas vezes esses recursos acabam faltando. Por isso é tão importante que os prefeitos estejam unidos, para trabalhar em projetos e ações que beneficiem a população, e através da união esse caminho se torna mais fácil”, frisou.

