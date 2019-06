Prefeito recebe visita do presidente do FNDE

Carlos Alberto Decotelli esteve com Marcelo Belinati após ter se reunido, em Prado Ferreira, com prefeitos e secretários dos municípios do CODINORP

Aproveitando compromissos na região norte do Paraná, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Carlos Alberto Decotelli, esteve em Londrina ontem (3), onde se encontrou com o prefeito Marcelo Belinati. A visita de cortesia, no gabinete da Prefeitura de Londrina, contou com a presença da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, do ex-deputado federal Alex Canziani e do secretário regional de Educação do Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná (CODINORP), Amauri Monge Fernandes.

No período da manhã, Decotelli havia se reunido, em Prado Ferreira (PR), com os prefeitos e secretários de educação dos 10 municípios que integram o CODINORP. Ele conheceu melhor o trabalho desempenhado na área da educação pelo grupo que atua, desde 2018, com estratégias de gestão compartilhada para promover melhorias administrativas nessa região. A visita foi articulada e contou com o suporte da deputada federal Luísa Canziani. Ainda em junho, os representantes do consórcio estarão em Brasília para participar de uma palestra com o FNDE.

O presidente do FNDE enfatizou que o Ministério da Educação está trabalhando para identificar os bons modelos de gestão praticados no Brasil e replicá-los no próprio país para ampliar o alcance das ações. “A ideia é aperfeiçoar os resultados positivos existentes para qualificar a educação. O encontro de hoje com o CODINORP serviu para entendermos como é a estrutura deste consórcio, que conta com modelo cooperativo em ações estratégicas, sendo possível interagir, ponderar e trocar experiências com os representantes locais. Juntamente com o novo modelo do FUNDEB, estamos nos esforçando para mudar o panorama da educação no Brasil a partir do próximo ano”, disse.

Decotelli ainda frisou que Londrina é reconhecida em todas as partes como um local de referência em educação, contando com várias universidades e programas educacionais de qualidade. O município é referência, também, para as cidades componentes do CODINORP e este foi um dos motivos da visita ao prefeito Marcelo.

De acordo com o prefeito, as gestões feitas em modelo de consórcio se mostram eficientes em várias áreas e a educação está inserida nesse contexto, devendo sempre ser uma das prioridades do poder público, seja na esfera municipal, estadual ou federal. “É muito bom poder compartilhar experiências com lideranças da área educacional sobre as possibilidades de ampliar visões e implementar projetos com eficiência. Pensar de maneira estratégica e unir forças é o caminho para melhorar a administração pública. Em Londrina, estamos trabalhando duro para reformular e aprimorar a educação, saúde, atração de indústrias e empreendimentos, licitações para compras públicas, obras viárias, entre outros pontos essenciais em uma cidade deste porte”, destacou Marcelo

Segundo Amauri, o contato com o presidente do FNDE dá mais visibilidade ao trabalho executado no norte do Paraná e traz motivação para que novos projetos sejam implantados e venham a beneficiar a população dos municípios envolvidos. O Consórcio tem sede em Jaguapitã e conta com 10 municípios de até 15 mil habitantes, abrangendo 90 mil pessoas ao todo. “O CODINORP promove uma gestão em rede que funciona para buscar soluções inteligentes de forma integrada. Na educação, estamos atuando com a melhoria da formação continuada para educadores, com 160 horas de atividades ao ano, das práticas pedagógicas e da estruturação do sistema de ensino. Conseguimos, por exemplo, nivelar a qualidade do material didático utilizado para atender o ensino infantil e fundamental, inserindo na rede municipal os mesmos materiais que são aplicados na rede privada”, citou.

NCPML