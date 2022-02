Prefeito recebe visita do presidente do Sindicato dos Advogados do Paraná

O Sinap trabalha neste ano para ampliar e levar para o interior a atuação da entidade no estado; prefeito Marcelo foi o primeiro convidado a participar de um seminário que irá ocorrer em março na capital

Na sexta-feira (4), o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, esteve reunido com o advogado e presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná (Sinap), Vitor Hugo Paes Loureiro Filho. Vindo de Curitiba, o representante da entidade aproveitou a visita na cidade para convidar o prefeito a participar de um seminário na capital do estado, programado para o dia 31 de março, com debates focados no direito administrativo e administração pública.

Eleito para a presidência do Sinap no ano passado, integrando a nova diretoria da gestão 2020-2024, Loureiro Filho informou ao prefeito sobre a intenção que a associação tem de fortalecer suas ações no interior do Paraná. “Estamos buscando reforçar a divulgação do Sinap no sentido de interiorizar a atuação no estado. Essa é uma das metas para 2022. Decidimos iniciar por Londrina, que é uma cidade pujante e estratégica para o Paraná, vem crescendo em várias frentes e pode nos ajudar a ampliar este alcance. Também há novos escritórios de advogados sendo abertos na cidade e estamos à disposição para intermediar e dar melhores condições de trabalho para os advogados daqui, muitos deles ingressando no mercado”, disse.

O presidente do sindicato estadual disse que a presença do prefeito Marcelo Belinati seria importante no seminário que a entidade realizará em Curitiba, em parceria com outras instituições. “Estamos na reta final de preparação de um evento, programado para 31 de março, que terá um dia repleto de palestras e atividades envolvendo especialistas e representantes de diferente setores para tratar do tema direito administrativo e gestão pública. A iniciativa é importante, principalmente em um ano eleitoral. O prefeito Marcelo, que, além de prefeito, é advogado formado com carteira da OAB, poderia acrescentar muito ao encontro, falando sobre formas de gestão, as dificuldades e desafios encontrados no dia a dia. Ele está sendo o primeiro convidado, e estenderemos também o convite ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e ao governador Ratinho Junior. Poucas pessoas sabem, de fato, o que é a administração pública, como se dá uma gestão e suas diretrizes, então será de grande valia poder trazer este tema à tona”, afirmou.

O prefeito Marcelo Belinati agradeceu ao líder do Sinap pela visita de cortesia, expressando alegria pelo convite para participar do seminário. “É uma honra poder ser convidado a um evento que levanta a discussão de um tema relevante e que reflete na vida dos cidadãos. Fico muito contente e espero poder estar presente no evento. O Sinap é um sindicato tradicional e forte, que desenvolve um trabalho muito importante para os advogados paranaenses. Nós, da Prefeitura de Londrina, estamos de portas abertas para ajudar no que estiver ao alcance, no sentido de fortalecer a atuação dessa entidade em nossa região”, ressaltou.

NCPML