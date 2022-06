Prefeito recebe visita do secretário de Estado da Casa Civil João Carlos Ortega

Autoridades falaram sobre obras que estão em andamento, por meio da parceria entre Prefeitura de Londrina e governo do Estado, e novos projetos

Ontem (10), o prefeito Marcelo Belinati recebeu a visita do secretário de Estado da Casa Civil, João Carlos Ortega, em seu gabinete. No encontro, que contou com a participação do vice-prefeito João Mendonça e de todo o secretariado municipal, foram debatidas as obras que estão em andamento, por meio da parceria entre Prefeitura de Londrina e governo do Estado do Paraná, além de novos projetos que serão viabilizados. O objetivo da reunião de trabalho foi unir esforços em prol do desenvolvimento da cidade.

O secretário chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, disse que é uma alegria muito grande estar em Londrina e poder contar com a parceria da Prefeitura. Segundo ele, na pauta de discussão estiveram as obras nas áreas de geração de renda, educação, saúde, segurança e estrutura, entre elas a do Parque Industrial. “Também falamos sobre os novos projetos que daremos início, como a construção das três novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), do Restaurante Popular, e sobre obras de urbanização dentro do município, para que possamos ajudar no desenvolvimento de Londrina”, afirmou.

O secretário também parabenizou Londrina, pela gestão do prefeito Marcelo Belinati, do vice-prefeito, João Mendonça, e de sua equipe. “A cidade está no caminho certo, fazendo uma gestão moderna e inovadora em todos os segmentos da sociedade. Londrina está muito bonita, cuidada, zelada e com autoestima. Tudo isso está reverberando em toda a região e isso é muito importante para o Estado, porque Londrina é a segunda maior cidade do Paraná”, apontou.

O prefeito Marcelo Belinati agradeceu a visita do secretário Ortega e, em seu nome, à parceria do governador Carlos Massa Ratinho Junior com Londrina. “Essa união de esforços está possibilitando o andamento de diversas obras e ações e de outras que virão. É uma satisfação muito grande receber o secretário Ortega em nosso município, pois temos muita gratidão pelo governador Ratinho Junior e toda a sua equipe”, enfatizou.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, destacou que a parceria de Londrina com o governo do Estado é fundamental para o desenvolvimento da cidade. “Temos encontrado no governo do Paraná uma boa vontade no sentido de atender os pleitos da cidade e colaborar com o município no desenvolvimento econômico e nos projetos sociais. A ideia é fazer com que essa parceria fique cada vez mais fortalecida. Neste sentido, temos feito várias reuniões entre a Prefeitura e o governo do Estado e, em breve, o governador Ratinho Junior e o prefeito Marcelo Belinati vão lançar um programa de obras de infraestrutura para a cidade, que vão contribuir para o desenvolvimento de toda a região”, expôs.

Estiveram acompanhando o secretário chefe da Casa Civil do Paraná, João Carlos Ortega, pelo governo do Estado, a chefe do Núcleo Regional da Casa Civil da Região Metropolitana de Londrina, Sandra Moya; o presidente da Companhia Paranaense de Gás (Compagas), Rafael Lamastra, além do assessor de comunicação da Casa Civil em Londrina, Tadeu Costa. O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, também participou da reunião.

