Prefeitura abre compra de até R$ 3,5 milhões em serviços de marcenaria para móveis

Empresas de Londrina e região estão convidadas para disputa da licitação, que prevê a confecção de móveis em MDF para as unidades de saúde

As empresas de Londrina e região, que atuam com marcenaria para móveis planejados, estão convidadas para participar do processo licitatório nº 0145/2021, da Prefeitura de Londrina. O pregão tem o objetivo de contratar marcenarias para planejar, confeccionar e instalar móveis em MDF sob medida, nas unidades de saúde que estão sendo ampliadas e reformadas em Londrina.

Entre elas, estão a Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, a nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Pronto Atendimento do Jardim Leonor. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estão em reforma, ampliação ou construção também devem receber os móveis.

A contratação prevê, entre os móveis, a confecção de armários, balcões, mesas e prateleiras para os vários espaços nas unidades de saúde. O contrato é uma Ata de Registro de Preços, com disputa por videoconferência. A ata assinada com as empresas vencedoras tem validade de um ano e os serviços serão solicitados de acordo com a necessidade da Prefeitura.

Para tanto, o processo licitatório foi divido em dois lotes, sendo um deles exclusivo para as micro e pequenas empresas locais e da Região Metropolitana de Londrina (RML). No primeiro lote, todas as empresas interessadas podem participar, sendo que o valor máximo é de R$ 2.697.918,75. No segundo lote, estão previstos os investimento de quase R$ 900 mil exclusivos para as as micro e pequenas empresas locais e da RML. Juntos, eles somam R$ 3.597.225,00 em disputa.

A divulgação da oportunidade de negócios aberta na Prefeitura de Londrina é feita pelo Programa Compra Londrina, uma aliança do Município com a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), SEBRAE e o Observatório de Gestão Pública (OGPL) para estimular empresas locais a participarem de compras públicas da Prefeitura de Londrina.

Os telefonistas do TeleCompra, novo serviço de contato do Programa, já começaram a ligar para as empresas de Londrina, a fim de informar e convidar para a disputa, ofertando a consultoria para que os interessados aprendam como disputar. O incentivo às empresas locais também integra o Plano de Retomada da Economia de Londrina, ajudando assim na superação da crise econômica nacional.

“Queremos muito que as empresas de Londrina venham e disputem. Elas podem contatar o Programa Compra Londrina para tudo que precisam entender sobre o processo de disputa. Podemos ensinar qualquer empresa do zero a entrar no pregão e, se tudo der certo, ela pode se tornar uma nova fornecedora da Prefeitura de Londrina”, disse o coordenador do Programa Compra Londrina, Marcelo Frazão.

Como participar

Os interessados em participar desse processo licitatório devem se atentar aos prazos e as regras contidas no edital. Para acessá-lo na íntegra basta acessar o site da Prefeitura de Londrina (clique aqui).

A entrega da documentação das empresas interessadas deve ser feita antes do credenciamento dos representantes e do início da disputa. A sessão de disputa acontecerá por meio de videoconferência, dia 7 de julho, às 13h.

Os envelopes devem ser entregues diretamente na sala da Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos (DGLC), que fica na sede administrativa da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635, Jardim Mazzei II. Cada envelope deve conter três “blocos” de documentos: os documentos de credenciamento; o envelope da proposta; e o envelope com os documentos de habilitação, de acordo com o pregão 145/2021. No dia marcado (7/7), os envelopes serão abertos ao vivo e on-line, com o início da disputa entre as empresas.

Compra Londrina

Quem precisar de ajudar ou quiser tirar alguma dúvida pode procurar o plantão do Programa Compra Londrina. Estão à disposição os telefones e WhatsApp (43) 99141-1750 (Marcelo Frazão) ou (43) 99150-1110 (Lorena Rostirolla) e o e-mail compralondrinacompra@gmail.com.

Outras informações também estão à disposição no site do programa (www.compralondrina.com.br), onde o empresário pode se cadastrar para receber avisos sobre as licitações abertas. Nas redes sociais do programa também é possível ficar antenado no que acontece na cidade. Para acessar a página no Facebook basta clicar aqui e do Instagram (www.instagram.com/programacompralondrina).

NCPML