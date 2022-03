Prefeitura abre mais de R$ 700 mil para compras de produtos de pequenos negócios

Pilhas e baterias, placas de sinalização de prédios e materiais hidráulicos estão com editais de disputa abertos para Londrina e região

Como parte do Programa de Recuperação da Economia Pós-Covid 19, a Prefeitura de Londrina está com mais três licitações abertas com disputa apenas para empresas de Londrina ou da Região Metropolitana, de acordo com cada caso. No total, são mais de R$ 700 mil em produtos para abastecer serviços e estruturas municipais de atendimento à população.

Os pregões envolvem a compra de pilhas e baterias (segunda-feira, 7/3), placas de sinalização interna de prédios (terça-feira, 8/3) e materiais hidráulicos (quarta, 9/3).

As três licitações são para fornecimento durante um ano, no formato de Registro de Preços. Veja os detalhes de cada compra nos links abaixo.

A divulgação é do Programa Compra Londrina, uma aliança entre Prefeitura, Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), Sebrae e Observatório de Gestão Pública (OGPL), com o objetivo de incentivar pequenas empresas a entrarem na disputa de contratos em órgãos públicos locais.

O Programa Compra Londrina está disponível para atender empresas que querem entrar na disputa mas nunca participaram de licitações, ou tenham dúvidas sobre os pregões. Como suporte orientativo, o programa disponibiliza um checklist de documentos básicos e gerais para tornar mais claro o entendimento dos interessados, acessível em bit.ly/checklistcompraorienta. As regras específicas de cada compra estão nos editais respectivos.

Os documentos devem ser levados até a data e hora limite em um envelope, de acordo com o edital específico, na Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos (DGLC), no piso térreo da sede da Prefeitura de Londrina. As disputas são realizadas por videoconferência, para simplificar o acesso dos pequenos negócios. O endereço da sala virtual de licitações fica dentro do edital de cada pregão.

Os pequenos negócios também podem acionar os números (43) 3372-4605 (até 15h) e (43) 3372-4606 (até 18h), da sala do Programa, para obterem suporte em qualquer situação relacionada aos pregões. Os telefones recebem mensagens de whatsapp – o canal tem prioridade de resposta no atendimento.

Consulte os detalhes dos pregões abertos:

1) Pilhas, baterias e carregadores diversificados

Dia 7/3, 13h – Pregão 39/22

R$ 131.608,26 em disputa

14 lotes de produtos com prioridade para micro e pequenas empresas de Londrina e Região Metropolitana.

Página da compra ( onde estão os informes e atualizações de informações): bit.ly/pgv39_22_pilhas

Edital completo (sempre que algo mudar dentro do edital, será informado no link acima): bit.ly/ed_pgv39_22_pilhas

Lotes: bit.ly/lotes_pgv39_22_pilhas

Detalhes da compra e da entrega no Termo de Referência: bit.ly/tr_pgv39_22_pilhas

2) Placas de sinalização interna para prédios

Dia 8/3 – 13h – Pregão 40/22

R$ 164.344,39 em disputa

27 lotes de produtos, todos com prioridade para micro e pequenas empresas de Londrina

Página da compra – onde estão os informes e atualizações de informações: bit.ly/pgv40_22_placas

Edital completo (sempre que algo mudar dentro do edital, será informado no link acima): bit.ly/ed_pgv40_22_placas

Lotes: bit.ly/lotes_pgv40_22_placas

Detalhes da compra e entrega no Termo de Referência: bit.ly/tr_pgv40_22_placas

3) Materiais hidráulicos, de vários tipos

Dia 9/3 – Pregão 38/22

R$ 407.954,38

20 lotes de produtos, 19 deles com prioridade para micro e pequenas empresas de Londrina e Região Metropolitana.

Página da compra (onde estão os informes e atualizações de informações): bit.ly/pgv38_22_mat_hidraulico

Edital completo (sempre que algo mudar no edital, será informado no link acima): bit.ly/ed_pgv38_22_mat_hidraulico

Lotes: bit.ly/lotes_pgv38_22_mat_hidraulico

Detalhes da compra e entrega no Termo de Referência: bit.ly/tr_pgv38_22_mat_hidraulico

NCPML