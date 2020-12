Prefeitura abre neste sábado para atendimento do PROFIS

Adesão pode ser feita pela internet, sem sair de casa; até o momento, já foram renegociados mais de R$ 100 milhões

Neste sábado (19), das 9h às 15h, a Praça da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) estará aberta para receber os contribuintes que desejam começar 2021 com as contas regularizadas junto à Prefeitura de Londrina. O atendimento será exclusivo para aqueles que agendarem o horário para a adesão ao Programa de Regularização Fiscal (PROFIS) 2020. Para realizar o agendamento on-line, basta acessar (https://www2.londrina.pr.gov.br/sistemas/agendamento/?idLocal=2). O contato via telefone pode ser feito de segunda a sexta-feira, pelos números (43) 3372-4290 ou (43) 3372-4424. Já a Praça da Fazenda fica no piso térreo do prédio administrativo da Prefeitura, na Av. Duque de Caxias, 635, Centro Cívico.

Aqueles que preferirem podem escrever um e-mail para prontoatendimento@londrina.pr.gov.br. Quem tiver dúvidas sobre a cobrança de seus impostos também pode entrar em contato pelo endereço eletrônico: cobranca@londrina.pr.gov.br. Além disso, todas as informações detalhadas estão disponíveis no site da Prefeitura (https://www.londrina.pr.gov.br/profis2020).

Segundo a diretora de Arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda, Wanda Yaeko Kono, serão disponibilizadas 540 vagas para o atendimento presencial no sábado. A medida é necessária para evitar aglomerações na Praça de Atendimento ao público e a possível proliferação do novo Coronavírus, transmissor da COVID-19. Assim, é importante que os interessados agendem o horário o mais rápido possível ou façam a adesão ao programa por meio do PROFIS ONLINE.

O objetivo do atendimento presencial é oportunizar à população a adesão antes que o prazo se encerre, visto que o PROFIS 2020 está na reta final. Dezembro é o último mês para aderir ao desconto de 80% nos juros e multas dos tributos atrasados. Por isso, o contribuinte terá que pagar a dívida, em uma parcela única, até o dia 23 deste mês.

Profis online

Quem preferir fazer tudo de maneira segura e sem sair de casa pode acessar a página da Prefeitura de Londrina e clicar no link do PROFIS ONLINE (https://www2.londrina.pr.gov.br/sistemas/profis2020/index.php). Segundo os dados da Secretaria de Fazenda, cerca de 80% das adesões ao programa municipal foram feitas por meio dessa ferramenta virtual. Ela está disponível todos os dias da semana, inclusive nos sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia e de forma gratuita.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, a recomendação é que os contribuintes façam a adesão ao programa preferencialmente pela internet, através do PROFIS ONLINE. Isso evita que o cidadão fique exposto a situações que podem criar aglomerações, prevenindo assim a transmissão do vírus respiratório causador da COVID-19.

“Nós disponibilizamos um PROFIS diferente, para atender ao momento de excepcionalidade que vivemos com a pandemia. Ele contempla todos os débitos inscritos na Prefeitura de Londrina até o dia 29 de maio de 2020. É um PROFIS inédito, porque o contribuinte pode fazer a adesão em casa, pelo site da Prefeitura, para evitar a aglomeração no prédio da administração municipal. Entretanto, se houver necessidade, o cidadão pode agendar um horário para o atendimento presencial, inclusive neste sábado”, explicou o secretário municipal de Fazenda.

Para ajudar o contribuinte, os servidores municipais elaboraram um vídeo explicativo sobre o passo a passo da adesão. Ele está disponível aqui (http://repositorio.londrina.pr.gov.br/index.php/dti/videos/34276-vid-profis-online/file).

Balanço das arrecadações

Desde o dia 3 de julho, quando o PROFIS 2020 começou, até ontem (15), o programa municipal já ultrapassou os R$ 100 milhões em valores negociados. Ao todo, 48.382 adesões foram feitas ao programa, o que possibilitou a arrecadação de R$ 70.110.032,86 para os cofres públicos do Município. Apesar de a negociação englobar R$ 100.134.126,69, muitos contribuintes parcelaram suas dívidas. Por isso, até o final deste mês, a Prefeitura de Londrina deve receber outros valores.

