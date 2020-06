Prefeitura adquire brinquedos para escolas e creches

São 45.095 itens, com entrega prevista até o final de junho, e que serão encaminhados para todas as unidades da rede municipal de ensino

Para que as aulas da rede municipal sejam ainda mais divertidas e prazerosas, a Prefeitura de Londrina adquiriu mais de 45 mil brinquedos e jogos. Os itens já começaram a chegar, e começam a ser enviados a todas as escolas e Centros de Educação Infantil, tanto municipais como filantrópicos. Os materiais foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação (SME) por meio de Ata de Registro de Preços, e foram investidos R$1.050.703,50 ao todo, com recursos próprios do Município e do governo federal, por meio do Programa Brasil Carinhoso.

A última grande aquisição de brinquedos foi feita pela Prefeitura em 2017, e contemplou somente as unidades com turmas de Educação Infantil. Na época, foram compradas 4.772 itens de 54 brinquedos diferentes. A quantia atual é cerca de 10 vezes maior: são 45.095 unidades de 73 modelos diferentes de brinquedos. Em transmissão on-line realizada no domingo (14), o prefeito Marcelo Belinati apresentou alguns dos itens adquiridos e que já foram entregues. Dentre eles, cama elástica, piscina de bolinhas, bambolê, jogos de engenharia, soletração, batalha naval, carrinhos, eletrodomésticos de brinquedo, entre vários outros modelos.

O prefeito frisou a importância dos materiais adquiridos para a educação das crianças, trazendo não só um estímulo ao raciocínio mas também a interação entre os alunos, com reflexos na convivência em sociedade. “Estamos preparando tudo para que a gente possa, assim que a pandemia acabar, utilizar esses brinquedos, que trazem um grande ganho educacional para nossas crianças. São quase 50 mil brinquedos, para todas as escolas e creches, municipais e filantrópicas, em uma atitude inédita do poder público municipal”, frisou.

No anúncio, o prefeito destacou que a Prefeitura de Londrina trabalha ativamente para que a rede municipal de ensino continue evoluindo em qualidade. “Voltamos a fornecer uniformes, melhoramos a merenda, estamos construindo e vamos entregar nove creches e escolas, trocamos mobiliários, como fogões, carteiras, quadros e outros equipamentos. E valorizamos os professores, porque acredito demais que a educação é o caminho para transformar o país”, afirmou.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, os materiais adquiridos para que as crianças utilizem nas unidades escolares é de alta qualidade, incluindo móveis de brinquedo, jogos de tabuleiro, cama elástica e outros itens. “Desde o ano passado estamos com esse processo de compra em andamento, e é uma grande alegria receber esses materiais. São jogos de tabuleiro, alguns bem famosos, fogões de brinquedo, cavalinho, e tudo de muita qualidade, para crianças de todas as idades. Estamos muito animados”, contou.

A escolha dos itens foi feita criteriosamente pelos profissionais da Equipe Pedagógica da SME. “Cada modelo tem uma justificativa e um propósito, não é só para brincar, mas permitir que a criança aprenda também. Os professores vão poder planejar atividades com um objetivo pedagógico. É fantástico ter isso à disposição porque estimula muito a criatividade, o faz de conta, e aumenta as possibilidades de trabalho com os alunos”, detalhou a secretária.

Com a chegada dos primeiros itens na segunda semana de junho, a Prefeitura dará início aos trâmites logísticos para distribuição nas 57 escolas municipais, 34 CMEIs e 87 CEIs filantrópicos. A expectativa da SME é que todos os brinquedos adquiridos sejam entregues ainda este mês.

NCPML