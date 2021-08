Prefeitura alerta sobre fraude envolvendo dose extra da vacina da Covid-19

E-mail contém link que solicita dados pessoais, mas não foi encaminhado por nenhum órgão oficial de saúde

A Prefeitura de Londrina informa que não envia e-mails sobre dose extra de vacinação Covid-19, nem solicita a inserção de dados pessoais em páginas que não sejam oficiais. Nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi procurada por vários usuários, que teriam recebido esses e-mails com anúncio da aplicação de dose extra e que contêm link para obter informações sigilosas do cidadão.

Dessa forma, a Prefeitura reforça que a campanha de vacinação contra Covid-19 segue em Londrina para todas as pessoas acima de 22 anos, com vacinas que utilizam calendário de duas doses ou dose única. Para fazer o cadastro prévio ou agendamento, o único site utilizado fica hospedado no Portal da Prefeitura, no link www.londrina.pr.gov.br.

A diretora de Atenção Primária à Saúde da SMS, Valeria Cristina Almeida de Azevedo Barbosa, reforça o pedido para que os e-mails sejam ignorados. “A Prefeitura, o governo estadual e o federal não estão enviando esses e-mails. Atualizamos diversos canais oficiais, como as redes sociais, o site, e a imprensa também divulga informações fidedignas. Em caso de dúvidas, podem entrar em contato conosco primeiro”, citou.

Para reforçar a vacinação, a SMS envia mensagens de texto convocando o usuário para que faça seu agendamento no site exclusivo. Em caso de dúvida, além das páginas oficiais da Saúde no Facebook e Instagram, o cidadão também pode entrar em contato pelo e-mail cadastro.covid19@saude.londrina.pr.gov.br.

Em relação à aplicação de terceira doses contra Covid-19, a diretora da SMS explicou que há uma previsão de que dois grupos sejam atendidos com doses de reforço a partir da segunda quinzena de setembro. “Segundo o Ministério da Saúde, a princípio serão atendidos com a dose de reforço os idosos com mais de 70 anos, desde que tenham recebido as duas doses há mais de seis meses, e pacientes imunossuprimidos. Mas isso ainda não foi iniciado e, quando ocorrer, divulgaremos com todos os detalhes para a imprensa e nos nossos canais oficiais”, antecipou Barbosa.

NCPML