Prefeitura apresenta plano bienal para troca total de LED na cidade

A Prefeitura de Londrina apresentou, na sexta-feira (18), o plano de ação para a execução das etapas finais do programa de modernização da iluminação pública. O trabalho é conduzido pela Londrina Iluminação (LI), responsável pela manutenção e execução dos serviços na cidade.

O plano de ação das etapas finais compreende o biênio 2022/2024 do programa municipal “Londrina Cidade Iluminada”, em vigor desde 2019. Ele foi delineado em três etapas.

A primeira vai até junho deste ano, com a colocação de luminárias no padrão “Light Emitting Diode” (LED) em 5.021 pontos de luz de 43 bairros do perímetro urbano (veja no final).

A segunda vai abranger a troca de 10 mil pontos, entre julho deste ano a junho do ano que vem. E a terceira e última etapa compreenderá 17.651 pontos, de julho de 2023 até junho de 2024, perfazendo um total de 32.672 pontos.

A Londrina Iluminação já substituiu por luminárias LED um total de 29.134 antigas lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de sódio e de vapor metálico, além dos “braços” (haste que sustenta a luminária) e dos “chicotes” (fiações embutidas nos braços) que fazem as conexões com a rede elétrica da Copel. O número corresponde a 47% do serviço a ser realizado na sua totalidade.

Para trocar toda a iluminação da cidade até o final, transformando Londrina em 100% LED, será preciso substituir os 32.672 pontos a serem anunciados, que estão em ruas, avenidas, vielas, praças, viadutos urbanos, canteiros centrais, rotatórias e jardins. Isso representa 53% de todos os pontos que precisam ser modernizados.

Segundo o prefeito Marcelo Belinati, dentre tantas vantagens que o LED proporciona estão a economia e a segurança: “Se trocarmos as atuais luminárias pelas mesmas potências em LED isso traz uma economia financeira grande, mas estamos querendo equacionar para aproveitar esta mesma economia e aumentar a potência das luminárias, para deixar as ruas mais claras, mais vivas e mais seguras”.

A segurança, aliás, também foi destacada pelo prefeito: “Os especialistas asseveram que uma das principais coisas que melhora a segurança pública é a iluminação. Uma rua ou uma praça bem iluminada inibe pessoas mal intencionadas”.

Duas fases

A modernização de toda a iluminação pública de Londrina consiste de duas fases: a primeira começou no final de fevereiro de 2019 e foi concluída com a colocação de LED em 24.844 pontos. A segunda e última fase teve início no ano passado e envolve um total de 36.962 pontos, com um investimento de R$ 56.550.000,00 da Prefeitura. Dentro desta fase já foram modernizados 4.290 locais – faltando, portanto, os 32.672 postes que serão concluídos até junho de 2024.

Critérios

Para montar os planos das etapas 1, 2 e 3, a Londrina Iluminação leva em consideração aspectos técnicos para a definição das prioridades: substituição das antigas lâmpadas de mercúrio (há ainda mais de 5.000 nas ruas), braços e luminárias velhas (ainda existem unidades dos anos 1970), vias arteriais e coletoras dos bairros, ruas com grande fluxo de pessoas e lugares ermos, praças e o entorno de escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e creches – o chamado “cinturão de segurança”.

“Eu costumo dizer que o londrinense não precisa se preocupar, porque toda a cidade será 100% LED. Estamos caminhando para isso, só pedimos um pouco de paciência porque o município é grande. Temos que modernizar 57.650 pontos viários e outros 4.156 pontos ornamentais, que ficam em praças, canteiros, rotatórias e jardins”, destacou Claudio Tedeschi, presidente da Londrina Iluminação.

Acompanharam a apresentação do plano de ação para a execução das etapas finais do programa de modernização da iluminação pública, além do presidente da Londrina Iluminação, os diretores Alexander Fermino e Beatriz Oliveira; diversos colaboradores da empresa; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni e o secretário de Governo, Alex Canziani.

Confira os 43 bairros que serão atendidos na Etapa 1 de modernização da iluminação pública:

Bairro Região 1 Vila Conceição/São Cristóvão/Agari Centro 2 Vila Brasil Centro 3 Jardim Petrópolis Centro 4 Vila Mendonça Centro 5 Vila Portuguesa/Pq São Lourenço/Vila Matarazzo Centro 6 Jardim Montecarlo/Vale Verde Leste 7 Jardim Ideal Leste 8 Conjunto Alexandre Urbanas Leste 9 Conjunto São Pedro Leste 10 Jardim Aragarça Leste 11 Jardim Guararapes Leste 12 Jardim da Luz Leste 13 Portal dos Pioneiros Leste 14 Jardim Indusville Leste 15 Jardim Padovani Norte 16 Parque Ouro Verde Norte 17 Jardim Belleville Norte 18 Jose Giordano Norte 19 Parigot de Souza/Conjunto do Café Norte 20 Jardim Gávea Norte 21 Residencial Santa Regina Norte 22 Jardim dos Alpes Norte 23 Jardim Portal de Itamaracá Norte 24 Jardim Catuaí Norte 25 Jardim Marieta Norte 26 Jardim São Francisco de Assis Oeste 27 Vila Industrial Oeste 28 Jardim Sabará Oeste 29 Jardim do Norte/Vila Vitória/Araucárias Oeste 30 Jardim do Sol Oeste 31 Jardim Santa Madalena/Nova Olinda Oeste 32 Jardim Maria do Carmo Oeste 33 Jardim Santiago Oeste 34 Cj Delta/Orion/Lauro da Veiga Oeste 35 Parque Universitário Sul 36 Parque Mediterrâneo/Nikko/Tucano Sul 37 Jardim Esperança Sul 38 Jardim Acapulco Sul 39 Parque Ouro Branco Sul 40 Conjunto Bárbara Daher Sul 41 Jardim Jatobá Sul 42 Parque das Indústrias/Piazentin/Franciscato Sul 43 Jardim Piza Sul

