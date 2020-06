Prefeitura atualiza panorama de obras viárias

Em Londrina, hoje são cerca de 115 obras em fase de execução ou em processo licitatório

Ontem (8), os secretários municipais João Verçosa (Obras e Pavimentação), e Marcelo Canhada (Planejamento), concederam entrevista on-line à imprensa para fornecer informações atualizadas sobre algumas das obras viárias que estão em fase de execução ou em processo licitatório. Em fase final, o viaduto da avenida Dez de Dezembro, uma das principais obras de Londrina, recebe os últimos ajustes de pavimentação de pista, rampas de acesso e acabamentos no entorno.

De acordo com Verçosa, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos entre o final de junho e início de julho. “No sentido da região sul para a norte, está sendo finalizada a capa asfáltica do viaduto, sendo que a rampa de acesso neste ponto já está praticamente toda executada. O serviço já está sendo feito, também, na rampa de acesso do sentido norte a sul, onde está em conclusão a parte de aterro para que seja construída a base de brita e, posteriormente, as duas camadas de pista necessárias”, detalhou.

Já na área mais próxima à Rodoviária, está sendo executada a estrutura de proteção entre as pistas do viaduto. Após isso, será feita a base de pavimentação neste mesmo ponto. “Paralelamente, estão sendo instalados todos os guarda-corpos do viaduto, bem como acabamentos menores, como em calçadas próximas ao monumento O Passageiro e outros ajustes finos, de pintura e adequações na iluminação, que já está quase totalmente feita. Alguns desses trabalhos poderão ser terminados mesmo após a liberação do trânsito no viaduto. Só poderemos fazer a liberação completa com toda a sinalização correta e iluminação, garantindo a segurança da população”, frisou o secretário.

Os serviços da obra da avenida Francisco Gabriel Arruda, na região norte, continuam. No momento, há intervenções para demolição e recomposição de pavimento no sentido da avenida Saul Elkind para a área central. Segundo Verçosa, a precisão de conclusão da obra é de mais cerca de 60 a 70 dias, a depender da ocorrência de chuvas ou outros eventuais imprevistos. “Trata-se de uma obra que conta com dois trechos, e gera complexidade por conta de alguns pontos com ampla rede de galerias pluviais que demandam ações mescladas entre recomposição, redimensionamentos e adequações. Em alguns casos, podem existir conflitos com redes de água e esgoto, com problemas de rompimento e outras situações. Com a obra entregue, queremos solucionar questões recorrentes como vazamentos de água em pontos da pista”, disse.

Com investimento de cerca de R$ 5 milhões, esta obra proporcionará a revitalização completa da avenida, em extensão de quase 5 km, da Avenida das Nações até Saul Elkind. Isso inclui toda a infraestrutura, com reconstrução de galerias e asfalto completamente novo; a mobilidade urbana, por conta da nova ciclovia que será construída, além de toda nova iluminação em LED.

Segundo Marcelo Canhada, Londrina atualmente vive um processo de transformação em sua infraestrutura urbana, com um pacote amplo de 116 obras viárias, em execução ou fase de licitação, ocorrendo ao mesmo tempo. “A gestão do prefeito Marcelo Belinati está inovando o segmento de obras públicas na cidade. Trata-se de um processo gradativo e muitas vezes complexo, mas os avanços são significativos com uma série de melhorias com viadutos em regiões importantes, como a Dez de Dezembro e avenida Rio Branco. Haverá investimento de quase R$ 30 milhões entre as obras de revitalização na ligação das áreas norte e central da cidade, gerando mais mobilidade urbana, conforto e segurança”, apontou.

Os munícipes londrinenses podem acompanhar como estão os andamentos das obras públicas no Portal da Transparência da Prefeitura. Neste ambiente, é possível saber mais informações e detalhes de obras de construção, reforma, ampliação, pavimentação, recapeamento asfáltico, entre outros.

Faria Lima

O lote 1 da obra de duplicação da avenida, no sentido UEL ao centro, está praticamente finalizado. De acordo com Verçosa, existem pequenos ajustes em conclusão pela Sercomtel Iluminação. “Já iluminamos toda a avenida, que está pronta, mas faltam alguns pontos onde ainda está ocorrendo a ativação do sistema. Restam alguns detalhes apenas para a conclusão completa neste trecho”, informou.

O segundo lote está com cerca de 55% executado. Esta etapa contempla duplicação e melhorias desde a ponte do Lago Igapó até a avenida Maringá. Em fase de conclusão, estão os trabalhos na área do aterro atrás da ponte sobre o Lago Igapó. “Uma segunda ponte já tem sua estrutura pronta no local, que recebe melhorias no sistema de drenagem, com instalação de bueiro celular para quem trafega da Faria Lima até a UEl, entre outras adequações”, mencionou o secretário de Obras.

Moringão e Educação

A Prefeitura está finalizando os orçamentos das novas licitações que serão abertas para dar continuidade às obras de reforma do ginásio de esportes Moringão e da sede da Secretaria Municipal de Educação, no Jardim Quebec. Os serviços das duas obras precisaram ser interrompidos, no final de 2019, após a necessidade de rescisão dos respectivos contratos, que não vinham sendo cumpridos pela mesma empresa contratada. Isso ocorreu devido aos atrasos expressivos e sequenciais, além da falta de apresentação de certidões necessárias.

Após isso, a equipe técnica do Município fez todos os levantamentos necessários e relatórios. Verçosa afirmou que os novos processos licitatórios demandam um tempo de articulação, o que inclui diversos trâmites, desde a realização de inventário, orçamento, até o encaminhamento para a formatação da licitação junto à Secretaria Municipal de Gestão Pública.

Para o Moringão, que tem uma grande área de cobertura metálica, a Prefeitura optou por dividir a licitação nova em duas partes. “A intenção é que uma empresa especializada cuide exclusivamente da parte dessa estrutura metálica e dê este tratamento da forma mais ágil e adequada. Antes a licitação era em um só pacote e a empresa não conseguia dar andamento aos trabalhos dentro do cronograma. A outra parte da licitação englobará os serviços internos e externos do ginásio. O espaço receberá adequações em pisos, banheiros, pintura e mais uma série de melhorias”, destacou Verçosa.

