Prefeitura celebra capacitações do Carretas do Conhecimento com entrega de certificados

Representantes da Sejuf e autoridades locais participaram da reunião; alunas formadas no curso de Corte e Costura Industrial receberam certificados

O prefeito Marcelo Belinati recebeu, ontem (14), em seu gabinete, representantes do governo estadual e lideranças regionais para oficializar a conclusão de mais uma etapa do programa Carretas do Conhecimento em Londrina. O projeto é uma iniciativa da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná (Sejuf), sendo desenvolvido no município pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda (SMTER). A finalidade é oportunizar capacitações para a população e formar mão de obra qualificada.

A reunião contou com a presença do coordenador de Gestão do Trabalho e Emprego da Sejuf, Walmir Santos; da chefe do Escritório Regional de Londrina da Sejuf, Deise Tokano e do secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos. Além deles, participaram os assessores técnicos da Sejuf em Curitiba, Isael Pastuch e Ewerton Diniz; a coordenadora de Políticas para o Trabalho da Sejuf regional em Londrina, Elza Correia; os vereadores Matheus Thum e Flávia Cabral e o vice-prefeito João Mendonça.

Três alunas participaram do encontro recebendo seus certificados de conclusão do curso de Corte e Costura Industrial, representando uma turma de 20 pessoas ao todo. São elas Darcy Sato Hayashi, 69 anos, Juliana Mendes, 39, e Isabella Camillo Silva, 15. “Sempre costurei para fora em máquinas comuns, mas nunca havia visto de perto ou operado uma máquina industrial. Conhecer técnicas e utilizar equipamentos mais modernos foi um ótimo aprendizado, é tudo mais prático, rápido e produtivo. Adorei a experiência da capacitação e pretendo colocar em prática os aprendizados, sempre é válido buscar novos conhecimentos e experiências”, celebrou a aposentada Darcy Sato Hayashi.

Essa formação teve 80 horas de carga horária e foi desenvolvida em modelo híbrido, por conta da pandemia, contando com aulas teóricas on-line e também práticas presenciais no Senai Londrina. As participantes receberam um chip de celular com pacote de dados 4G para realizar a parte remota do curso pela internet.

Segundo o prefeito Marcelo Belinati, a atuação unificada entre órgãos e setores do poder público, instituições e entidades é essencial para que projetos de capacitação e formação tenham maior alcance e produtividade. “Convênios e parcerias envolvendo segmentos diferentes permitem que muitas mãos possam trabalhar juntas em torno de um objetivo. No caso do programa Carretas do Conhecimento, são muitos paranaenses aprendendo ou aprimorando ofícios e tendo a oportunidade de gerar fonte de renda e ingressar no mercado de trabalho. Tenho grande gratidão a todos os envolvidos neste importante trabalho, e Londrina está à disposição para somar com o governo estadual, a Sejuf e o Senai em outras iniciativas. As mulheres aqui presentes estão de parabéns e servirão de exemplo para motivar tantas outras pessoas”, destacou ele.

Walmir Santos, coordenador de Gestão do Trabalho e Emprego da Sejuf, frisou que uma das missões da secretaria é estreitar os laços com os municípios do interior do Paraná, aproveitando todo o potencial existente. “Cada região e município do estado tem suas peculiaridades. Estamos buscando nos aproximar deles, cada vez mais, para trazer soluções e iniciativas que ajudem a proporcionar mais perspectivas e qualidade de vida às pessoas. A qualificação é um dos gargalos existentes no país e, portanto, as ações deste projeto fortalecem o processo de aprimoramento da mão de obra, criando novas possibilidades de trabalho aos cidadãos. Agradecemos a parceria com Londrina e também parabenizamos o prefeito Marcelo pelo trabalho importante que vem realizando na cidade”, disse.

A chefe regional da Sejuf em Londrina, Deise Tokano, informou que o projeto Carretas do Conhecimento vem capacitando milhares de pessoas em todo o Paraná com cursos profissionalizantes. “São mais de 20 mil pessoas já capacitadas, com ações em quase todos os municípios do estado. Assim como outros municípios, Londrina vem retomando as atividades do programa, que sofreu paralisação por conta da pandemia. Aqui, foram ofertadas formações de corte e costura industrial e de manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Muitas pessoas estão conseguindo emprego e buscando novas formações. No final de setembro, terá início mais uma capacitação, direcionada para a área de manutenção de refrigeradores, geladeiras e outros aparelhos. O programa volta com força para qualificar os participantes, gerar trabalho e renda das pessoas que necessitam e fortalecer a economia local”, afirmou.

O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, ressaltou que a SMTER, além de viabilizar a contratação do programa em Londrina, atua na logística de organização, o que inclui a divulgação dos cursos, atração de público e processo de inscrições. “Procuramos auxiliar da melhor forma na operação das atividades desenvolvidas pelo Senai e com o financiamento via Sejuf. A missão dada pelo prefeito Marcelo é de não medir esforços para ampliar ações e parcerias que resultem em mais qualificação e oportunidades. Temos ações em nível municipal ocorrendo paralelamente com trabalhos mediante outras parcerias”, comentou.

E o coordenador de Educação Profissional e Tecnologia do Senai Londrina, Victor Cunha, que entregou os certificados às alunas homenageadas, enalteceu a parceria com o Sejuf e o Município de Londrina. “É uma imensa satisfação poder atuar junto com essa equipe e colaborar para a viabilização de formações, ferramentas fundamentais para que o público possa ter mais acesso a conhecimentos e aprendizados. Isso possibilita mais condições para que as pessoas se profissionalizem e busquem seu espaço”, enfatizou.

NCPML