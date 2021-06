Prefeitura conclui obras de revitalização do Lagoa Dourada

Área de lazer ganhou novas pistas de caminhada, pavimentação, iluminação LED, campo de futebol, academia ao ar livre, sinalização e outras melhorias

Milhares de moradores da região sul de Londrina agora podem usufruir de um espaço de lazer e convívio revitalizado, moderno, seguro e confortável para praticar atividades físicas, passear e aproveitar seus momentos de descanso. A tradicional área do fundo de vale urbano do Lagoa Dourada, localizada na Rua Adriano Marino Gomes até o cruzamento com a Rua Deputado Agnaldo Pereira Lima, foi totalmente renovada pela Prefeitura de Londrina e será liberada oficialmente nesta sexta-feira (18), às 10h30. Está prevista a presença do prefeito Marcelo Belinati e de secretários municipais para verificação do local.

Com investimento total de R$ 1,2 milhão, aproximadamente, as obras transformaram a acessibilidade e visual do local. O pacote de melhorias contemplou a construção e recuperação da calçadas, recomposição de meio-fio, nova pista de caminhada, campo de futebol revitalizado, recape asfáltico, adequações em galerias pluviais e novo sistema de iluminação em LED.

Além disso, foram executadas sinalização viária, estruturas de acessibilidade, academia ao ar livre, parquinho infantil, paisagismo, instalação de lixeiras e bebedouros, entre outras melhorias.

Antes da revitalização, este fundo de vale, que margeia o Córrego Roseira, estava deteriorado em praticamente todos os pontos. As calçadas foram totalmente recuperadas e os acessos para as áreas internas de barragem, que eram de terra, ganharam novo pavimento em concreto, com toda a acessibilidade.

O campo de futebol, antes abandonado, recebeu novo gramado, alambrado, traves, pintura e iluminação. Novos extravasores foram instalados na parte central do fundo de vale para aprimorar a capacidade de escoamento de água das chuvas. A academia ao ar livre foi recuperada, e também foram instaladas novas estruturas de totens pré-moldados e placas com metragem e instruções ao longo das áreas de caminhada.

A execução abrangeu os mais de 1.200 metros de extensão que circundam esta área de lazer, alcançando, ao todo, mais de 3.200 m² em área trabalhada, somando os serviços na parte interna do fundo de vale, entre terraplenagem, calçadas, tubulações e instalações de outras estruturas.

Além do próprio Lagoa Dourada, foram beneficiados com as obras outros bairros da face sul, como Roseira, Monte Belo, Piza, Ouro Branco, Vale dos Tucanos, Esperança e outros.

Asfalto e mais serviços

A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação realizou recape asfáltico por todo o entorno do Lagoa Dourada, nas extensões das ruas Adriano Marino Gomes e Deputado Agnaldo Pereira Lima, totalizando cerca de 1,2 km.

Também foram feitos trabalhos de pintura de mobiliários, pisos e escadas de acesso com a atuação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). O órgão, juntamente com a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), procedeu serviços de poda de levante de árvores, capina, roçagem e limpeza em toda a área de lazer. A CMTU também está terminando a construção de um parquinho infantil, ao lado do campo de futebol.

Iluminação

O Lagoa Dourada agora conta com uma iluminação moderna e potente, em LED, para tornar o espeço mais acessível e agradável. Ao longo do fundo de vale foram instaladas 130 luminárias pela empreiteira contratada.

E a Sercomtel Iluminação implantou 35 unidades de luminárias LED, no percurso entre as Ruas Adriano Marino Gomes e Deputado Agnaldo Pereira Lima.

