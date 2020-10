Prefeitura conclui recape asfáltico total da avenida Arthur Thomas

Investimento foi de R$ 1,2 milhão com recursos próprios do Município; execução teve quase 50 mil m² em recape para três quilômetros de extensão

Uma das principais e mais acessadas vias da região oeste de Londrina, a avenida Arthur Thomas ganhou pista renovada em toda sua extensão, nos dois sentidos, desde a Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445) até a avenida Tiradentes. O recape completo, realizado pela Prefeitura, totaliza trajeto aproximado de três quilômetros, com 48 mil m² em asfalto aplicado. Os serviços foram finalizados na quinta-feira (22). Milhares de moradores daquela região, além de motoristas e pedestres que utilizam a avenida diariamente, agora contam com asfalto de melhor qualidade, com mais conforto e seguro no trânsito.

Após a conclusão do recape, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) executou e finalizou alguns trabalhos de intervenção, como pinturas de emergência em lombadas e sinalizações de retenção nas áreas de semáforo, entre outras adequações básicas de segurança por toda a avenida. Agora, uma empresa contratada está fazendo serviços mais amplos de sinalização, incluindo divisão de pistas e áreas de estacionamento. Quando necessário, bloqueios pontuais em parte das pistas poderão ocorrer para permitir o andamento das ações.

A Prefeitura de Londrina investiu, com recursos próprios, R$ 1.268.678,00 para executar o recape asfáltico na avenida Arthur Thomas. A empresa responsável pelos serviços foi a Axial Construtora, contratada via processo licitatório.

As melhorias realizadas nessa localidade integram o amplo programa de revitalização da malha viária de Londrina, em pleno desenvolvimento pela administração municipal. Renovando o cenário de obras na cidade, diversas frentes de trabalho atuam em construções de viadutos, duplicações de avenidas e ruas, revitalização de pontes, melhorias no asfalto, entre tantos outros serviços.

Mais recapes

Na região norte da cidade, estão na reta final as melhorias asfálticas nos conjuntos João Paz e Semíramis, onde cerca de 30 vias estão sendo contempladas pelos serviços. Há previsão de conclusão para a próxima semana, a depender das condições climáticas. São mais de 55 mil m² em recape e R$ 1,3 milhão de investimento. A empresa contratada também é a Axial Construtora.

Há cerca de 20 dias, já havia sido entregue melhorias de recape asfáltico na região leste, na área do Conjunto Habitacional José Bonifácio e também do Residencial do Café. Somados, os investimentos para realização dos serviços foram de mais de R$ 700 mil, com quase 30 mil m² em massa asfáltica executada.

E na área central, R$ 1,7 milhão foram utilizados para um pacote de recape que atendeu uma série de ruas, dentre as quais a Bahia, Rio Grande do Norte, Araguaia, Tapuias, Madeira, Amazonas, Acre, além da avenida Jorge Casoni.

NCPML