Prefeitura confirma terreno para novo batalhão de Polícia Militar na região norte

Para viabilizar o batalhão, a Prefeitura de Londrina vai encaminhar PL prorrogando a doação do terreno localizado na Avenida Saul Elkind esquina com a Rua Carlos Galhardo para o governo do Estado

Ontem (14), o prefeito Marcelo Belinati se reuniu, em seu gabinete, com o deputado estadual Tiago Amaral, prefeitos das cidades da região, representantes da sociedade civil organizada e membros da Polícia Militar (PM), para discutir a construção de um novo Batalhão de Polícia Militar em Londrina, na região norte.

A intenção é que o batalhão seja construído em terreno doado pela Prefeitura ao governo do Estado, onde seria implantado o novo Restaurante Popular, o qual será edificado em outro local. O terreno possui 6.300 m² e está localizado na Avenida Saul Elkind, esquina com Rua Carlos Galhardo, próximo ao Cemitério Municipal Jardim da Saúde e do Corpo de Bombeiros. Com a futura construção do novo espaço, a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, localizada no Parque Industrial Jose Belinati, região norte, deixará de existir, dando lugar ao novo batalhão.

O prefeito Marcelo Belinati explicou que este terreno foi doado ao governo estadual, há quatro anos, para a construção do batalhão, mas como a edificação não foi concretizada, neste tempo, o terreno retornou à sua titularidade ao Município. “Com isso, vamos fazer um novo Projeto de Lei (PL), que deve ser encaminhado ainda nesta semana à Câmara Municipal de Londrina, prorrogando a doação do terreno até que o governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Paraná criem o marco legal para possibilitar a construção do batalhão. O governo estadual precisa mandar, para a Assembleia, até abril deste ano, um PL para a criação dos cargos da PM para estruturação do Batalhão. Além disso, os projetos para a construção desta sede também precisam ser feitos”, apontou.

Para o prefeito, a construção deste novo batalhão é muito importante para a cidade, visto que Londrina só possui um. “Isso significará mais efetivo da polícia, maior volume de veículos e equipamentos e mais segurança para a população de Londrina e de toda a região. Por isso, a mobilização de prefeitos, entidades e instituições é fundamental, para que possamos garantir estas duas obras importantíssimas para a cidade, do batalhão e do Restaurante Popular”, afirmou.

Com relação ao Restaurante Popular, o prefeito Marcelo informou que ele será construído em um outro terreno na região norte. “Estamos estudando diversas alternativas para a construção do restaurante e vamos definir a sua localização ainda nesta semana. O projeto para a sua construção já está feito e os recursos financeiros estão liberados, faltando apenas licitar a obra. Com a definição do novo local, vamos adaptar o projeto ao novo terreno, para que possamos avançar”, ressaltou.

O deputado estadual Thiago Amaral, contou que, na condição de relator do orçamento, deixou destacado, por intermédio de uma emenda aprovada por todos os deputados na Assembleia Legislativa do Paraná, o volume de aproximadamente R$ 10 milhões para a construção do novo batalhão. “É um recurso bastante significativo, que foi confirmado pelo próprio governador Carlos Massa Ratinho Junior, e que está disponível”, expôs.

Segundo Amaral, agora, após a reunião desta manhã, a expectativa com relação à construção do batalhão aumentou. “Nós ainda tínhamos uma discussão do local a ser instalado, o que acabou paralisando a elaboração do projeto para a sua construção, mas agora, com a decisão do prefeito Marcelo Belinati em realmente destinar o terreno da Saul Elkind para sediar do batalhão, as tratativas no governo do Estado vão acelerar”, frisou.

De acordo com o deputado, atualmente, no governo estadual, o projeto está tramitando dentro das secretarias, para autorização da Secretaria de Segurança Pública, já expedida, e das secretarias de Administração e de Fazenda. “O próximo passo será o envio do PL para a Assembleia Legislativa, para criar os cargos para estruturação do novo batalhão. Já a criação do batalhão deve ser feita por meio de decreto”, contou.

O tenente-coronel da Polícia Miliar, Cezar Kister, que também participou da reunião, informou que o novo batalhão, após construído, cuidará da região norte de Londrina e dos municípios de Sertanópolis, 1º de Maio, Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Jataizinho e Ibiporã. “Os ganhos serão muito grandes, pois provavelmente teremos um tenente-coronel que será o responsável por este batalhão, o local terá uma estrutura maior, com mais policiais e viaturas, até para visitar estas cidades e resolver os problemas de segurança pública delas, possibilitando ter mais proximidade com os municípios”, disse.

Com a criação batalhão, a Companhia Independente que atualmente existe em Londrina deverá ser realocada para Cambé. “A independência de Cambé só vai se concretizar se for construído o batalhão da zona norte em Londrina, pois, assim, esta independência estará vaga. Contarmos com uma companhia independente permitirá uma maior autonomia de nossa cidade, pois com 100 mil habitantes ainda ficamos atrelados ao 5º Batalhão de Londrina. Com isso, poderemos ter mais efetivo e uma patente maior”, destacou o prefeito de Cambé, Conrado Scheller.

Entre os presentes na reunião, também estiveram o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça; os secretários municipais de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, e de Governo, Alex Canziani; o deputado federal, Diego Garcia; os vereadores Eduardo Tominaga e Matheus Thum; prefeitos das cidades de Bela Vista do Paraíso, Fabrício Pastore; de Primeiro de Maio, Bruna Casanova; Sertanópolis, Ana Ruth; Alvorada do Sul, Marcos Pinduca; Ibiporã, José Maria Ferreira e de Jataizinho, Wilson Fernandes; além de representantes da Sociedade Rural do Paraná; Sinduscon; Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL); Sindimetal; Sebrae; Acil e Sincoval; e o comandante da 4ª Companhia Independente da PM, Major Tordoro.

NCPML