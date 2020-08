Prefeitura convoca 15 aprovados para Entrevistador do Cadastro Único

Resultado do Teste Seletivo foi homologado; os convocados devem comparecer amanhã (29), na sede da Prefeitura, para aceite da vaga

A Prefeitura de Londrina homologou, ontem (27), o resultado e classificação final do Teste Seletivo nº 105/2020. Por meio desse processo de seleção, serão contratados assistentes de Gestão, para atuar como Entrevistadores do Cadastro Único (CadÚnico), pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). A contratação emergencial visa suprir o aumento da demanda pelo atendimento, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus.

Os editais com a classificação de ampla concorrência, afro-brasileiros e pessoas com deficiência foram publicados na edição de ontem do Jornal Oficial do Município, e na página do Teste Seletivo nº 105/2020, no Portal da Prefeitura.

Juntamente com a classificação final, foi publicado também o Edital nº 132/2020, com a primeira convocação do certame. Os 15 candidatos deverão comparecer no auditório da Prefeitura neste sábado (29), às 13 horas, e realizar a aceitação da vaga junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos. O endereço é Avenida Duque de Caxias, 635, 2º andar.

Para aceite da vaga, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto, e também os documentos originais cujas cópias foram entregues na fase de avaliação de títulos. Na ocasião, serão conferidos os documentos e feito o agendamento para que, na próxima quinta-feira (3), eles sejam contratados pelo Município, pelo período inicial de 90 dias.

A expectativa é que os novos contratados iniciem suas atividades nas primeiras semanas de setembro. A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, adiantou que eles participarão de um treinamento preliminar. “Para serem entrevistadores do CadÚnico, é exigido um curso. Todos os selecionados terão que passar por essa etapa, com duração de quinze dias, para entender o que é o CadÚnico e quais os benefícios acessados por meio dele. Iremos repassar também sobre a SMAS, qual o nosso público e os tipos de atendimentos prestados, como e porquê as pessoas acessam esses serviços”, detalhou.

Os novos contratados irão exercer as atividades nos 12 pontos descentralizados para o Cadastro Único que a SMAS possui, atualmente, além de mutirões de atendimentos aos sábados. Os contratos firmados pelo Teste Seletivo nº 105/2020 são temporários, com possibilidade de renovação por igual período. O Edital ofereceu 15 vagas ao todo, sendo 12 de ampla concorrência, mais reserva especial para pessoas com deficiência e afro-brasileiros, com vencimentos de R$2.661,30 mensais, somando salário mais benefícios.

NCPML