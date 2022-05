Prefeitura de Londrina amplia Operação Noite Fria

Além das 300 vagas ofertadas o ano inteiro, durante os dias mais frios, a população em situação de rua poderá contar com 40 vagas de acolhimento

Com a queda nas temperaturas e a previsão de geada durante a semana, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), está ampliando a Operação Noite Fria a partir desta terça-feira (17). A intenção é aumentar a proteção para a população que está em situação de rua e que já vem sendo acolhida pelo poder público. Para isso, serão ofertadas mais 40 vagas para homens e mulheres, na modalidade acolhimento e não apenas pernoite, além das 300 já oferecidas durante o ano inteiro.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Micali, a diferença desta operação está no fato de que a Prefeitura abriu um edital de chamamento para a contratação de uma instituição que ofertará o serviço de acolhimento. Com isso, a vencedora do certame foi a Organização da Sociedade Civil (OSC) Renascer, que prestará serviços durante três meses. Ela oferecerá acolhimento, o que inclui 24 horas de atendimento social e psicológico, além dos estudos de cada caso e todas as outras possibilidades que os serviços já oferecem, como comida, banho, troca de roupa, um espaço adequado para dormir e o auxílio para o retorno ao seio familiar.

“Durante o inteiro, a Secretaria de Assistência Social desenvolve a trilha da cidadania, que vai desde as abordagens sociais até o encaminhamento às repúblicas, buscando sensibilizar a população que se encontra em situação de rua e oferecer os serviços a ela. Durante os dias mais frios, vamos abordar essas mesmas pessoas, oferecendo uma proteção maior, uma nova alternativa através do acolhimento, caso ela aceite. O diferencial dessa operação é que a pessoa poderá permanecer no acolhimento e não apenas pernoitar”, esclareceu Micali.

O serviço de pernoite funciona das 19h às 7h do dia seguinte. Já o serviço de acolhimento dura 24 horas, pelo tempo que o acolhido necessitar de atendimento. Para os serviços de abordagem de rua, a SMAS conta com um micro-ônibus próprio e, sempre que necessário, tem o apoio da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), que empresta um segundo micro-ônibus para a sensibilização.

Como a população pode ajudar – Quem vir uma pessoa em situação de rua pode telefonar no (43) 99991-4568, que também recebe mensagens por Whatsapp. O horário de atendimento do serviço é de segunda a sexta-feira, das 8h às 00h30. Nos sábados, domingos e feriados funciona das 10h às 21h.

Atualizado às 12h10

NCPML