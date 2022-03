Prefeitura de Londrina divulga programação para o Mês da Mulher

Durante o mês de março, palestras, cursos, encontros, ações de sensibilização, lives e debates acontecerão em Londrina

A Prefeitura de Londrina divulgou, ontem (3), a programação das atividades do Mês da Mulher, iniciativa organizada pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) com apoio do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) e diversas entidades. Durante o mês de março, diversos eventos devem chamar a atenção da população, como palestras, cursos, encontros, ações de sensibilização, lives, debates em rádios de Londrina.

O objetivo é oportunizar espaços para a divulgação dos direitos da mulher e dos serviços ofertados pelo Município e por toda a rede de assistência e proteção às mulheres. Com isso, a Prefeitura de Londrina espera fortalecer os três eixos centrais, que são a autonomia, valorização e capacitação para o mundo do trabalho; a prevenção e enfrentamento à violência; e a saúde e bem-estar da mulher. “Em dezembro deste ano, a Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher completará 30 anos. Há diversos encontros e oportunidades que a Secretaria da Mulher de Londrina foi convidada para falar sobre os serviços e projetos desenvolvidos aqui. Isso demonstra a importância da política pública desenvolvida em prol da mulher londrinense e coloca nossa cidade em um ponto de destaque no cenário nacional. Pensando nisso e em divulgarmos os trabalhos realizados em Londrina, apresentamos um cronograma recheado de ações durante o mês de março”, explicou a secretária da pasta, Liange Doy Fernandes.

Além disso, a programação do mês de março faz alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A expectativa é alcançar um grande número de mulheres nas atividades ofertadas e cumprir um dos objetivos do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres de Londrina (PMPM), que é ampliar, aperfeiçoar e fortalecer a política para as mulheres em Londrina. Para isso, entre as ações há diversas atividades que buscam o apoio ao empreendedorismo feminino e a capacitação profissional, assim como abrem espaço para os debates acerca da atualização do PMPM e a realização das pré-conferências e da X Conferência Municipal, que deve acontecer em 2022, com o tema “O Controle Social das políticas públicas para as mulheres no contexto da pandemia Covid-19”.

Ontem (3), às 19h, aconteceu o 2º Encontro de Formação com as conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Consemdami) de Itabuna, município localizado na Bahia. As integrantes do Consemdami receberam virtualmente a comissão diretora do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Londrina, para uma troca de experiências.

Outro destaque do Mês da Mulher refere-se às atividades a serem realizadas nos oito distritos de Londrina. Por meio de uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem a intenção de levar informações sobre os serviços oferecidos pela rede municipal e reforçar a divulgação do programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica (Lei Municipal nº 13.279/2021). Através dessa ação, as vítimas de violência doméstica fazem um X vermelho na palma da mão e mostram aos profissionais de estabelecimentos públicos e privados. Assim, estes trabalhadores chamam ajuda para a mulher.

Por fim, merece destaque também o encontro a ser realizado no dia 30 de março, das 9h às 11h, com os profissionais da imprensa de Londrina. Por meio da roda de conversa on-line, intitulada “O papel da mídia no enfrentamento à violência contra as mulheres”, o CMDM pretende orientar repórteres, pauteiros, produtores e demais profissionais dos meios de comunicação a divulgarem as notícias abordando a violência doméstica de forma a não vitimizar as mulheres envolvidas no casos, além de demonstrarem os dados e os serviços de ajuda que estão disponíveis para a população. O objetivo é ajudar a imprensa na divulgação de mensagens claras, objetivas e educativas, que atuem na conscientização do maior número de pessoas possível.

Até o final do mês de março serão realizadas diversas atividades. Abaixo, é possível conferir o cronograma completo das ações. Ele também está disponível no site da Prefeitura de Londrina, na aba da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (clique aqui).

Como participar

Todas as entidades, empresas e instituições que desejam ser parceiras da Prefeitura de Londrina, nas ações em prol do Mês da Mulher, estão convidadas para participar. Basta entrar em contato com a pasta, pelo (43) 3378-0119 ou mandar uma mensagem para gabinete.mulher@londrina.pr.gov.br. Também é possível agendar um horário para o atendimento presencial, das 12h às 18h, na sede da Secretaria, que fica na Rua Valparaíso, esquina com a Avenida Higienópolis.

Cronograma completo

Dia Hora Evento Breve descrição Público alvo Acesso/Local Realização 03/03 16h Lançamento virtual da Coleção Planejamento, gestão e controle social de políticas públicas: por mais participação das mulheres. A coleção é resultado do curso Planejamento, Gestão e Controle Social de Políticas Públicas, realizado em 2021 para conselheiros e conselheiras municipais com perspectiva de gênero. Volume 1: Políticas Públicas, Transversalidade de Gênero e Interseccionalidade Volume 2: Políticas públicas e participação das mulheres, Volume 3: Instrumentos de planejamento, gestão e monitoramento de políticas públicas. População em geral Virtual Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pd-CpqzwtHtPqxpvw2lUeuQSEuPXQOaGn UEL/ Projeto de Extensão Mulheres Construindo Democracia. 03/03 19h 2º Encontro de Formação com as conselheiras do Consemdami: partilhas de experiências com o CMDM de Londrina Atividade formativa para conselheiras de Itabuna – BA – história e atuação do CMDM. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itabuna Virtual Público dirigido UFSB CMDM de Itabuna/BA 03/03 – Lançamento do Caderno de Atividades Mulher: Superações, Conquistas e Contribuições. Sensibilização às questões sociais que trazem a mulher como protagonista, para que os temas sejam tratados com os educandos. Material de apoio ao planejamento dos professores do EJA. Também seguirá em anexo ao caderno a Cartilha Violência Contra Mulher, desenvolvido em parceria SME/EJA e UEL/ Departamento de Design. Educandos EJA Escolas EJA SME/EJA 03/03 Integral Trote Solidário Pitágoras/ Unopar Catuaí Ação solidária para arrecadação de gêneros alimentícios que serão destinados às mulheres atendidas pelo projeto Sabão/Camar – Zona Norte Estudantes Pitágoras/ Unopar Catuaí Pitágoras/ UNOPAR Catuaí Pitágoras/ UNOPAR Catuaí O4/03 14h às 15h30 Secretaria da Mulher nos Distritos – Paiquerê – Campanha Sinal Vermelho Roda de conversa e divulgação dos serviços da SMPM Distrito de Paiquerê Salão Paroquial SMPM SMAA O5/03 14h às 15h30 Secretaria da Mulher nos Distritos – IRERÊ – Campanha Sinal Vermelho Roda de conversa e divulgação dos serviços da SMPM Distrito de Irerê Salão Paroquial SMPM SMAA 05/03 9h às 12h Evento “A identidade da mulher trabalhadora na educação”. Bloco 1: Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, Vereadora Lenir de Assis e Profª Drª Adriana Farias/UEL. Apresentação Cultural: Grupo Paralelo – Cia Casa de Dança. Coreógrafa: Ariela Pauli. Bloco 2: Celina Wotcoski – Dirigente Estadual da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo, Advogada trabalhista, sindical e previdenciarista Luara Scalassara e Sueli Lopes – Dirigente Regional da Secretaria de Formação Política Sindical e Cultura. Presencial para Educadoras aposentadas, direção regional da APP Sindicato Londrina, palestrantes. Virtual: Para os educadoras e o público geral. Evento Híbrido Sede da APP-Londrina Av. JK, 1834 e on-line APP-Sindicato – Secretaria da Mulher Trabalhadora e Direitos LGBT+ 05/03 10h Programa Paiquerê por Você, com Fernanda Viotto Programa em alusão ao Mês da Mulher População em geral Portal Paiquerê www.paiquere.com.br Rádio Paiquerê 91.7 Portal Paiquerê Rádio Paiquerê 91.7 06/03 8h às 10h Programa Nem Mais, Nem Menos Tema: A importância e desafios das mulheres na politica Programa em alusão ao Mês da Mulher População em Geral Rádio Brasil Sul AM 1290 Rádio Brasil Sul 07/03 14h às 15h Roda de Conversa – Relacionamento Abusivo Roda de conversa com adolescentes de 15 a 21 anos, atendidos pela EPESMEL. Público dirigido Alunos EPESMEL EPESMEL Rua Angelina Ricci Vezozzo, n. 85 EPESMEL 08/03 8h “Dia Internacional da Mulher – uma segura a mão da outra” Encontro entre mulheres de diferentes grupos sociais. Espaço de acolhida e de trocas dirigido às mulheres em situação de rua em Londrina. Serão oferecidas atividades educativas, lúdicas e de cuidado como oficina de cartazes, roda de conversa, maquiagem, manicure e fotografias, além de informações sobre os direitos das mulheres. Mulheres atendidas pelo Centro Pop Centro Pop Rua Dib Libos, 25, Centro CMDM 08/03 11h Dia Internacional Da Mulher – Inauguração Do Auditório da SMPM Inauguração do Auditório da SMPM, espaço multifuncional que será utilizado para atividades do Centro de Oficinas para as Mulheres (COM) e reuniões do CMDM e da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. No evento será realizada a entrega dos lenços arrecadados na campanha do Outubro Rosa e do Artesanato Solidário para mulheres atendidas pelas entidades CAPC e Tok de Amor SMPM CMDM REDE CAPC Tok de Amor Auditório da SMPM SMPM 08/03 14h Sessão ordinária em alusão ao Dia Internacional da Mulher A atuação as da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres Sessão ordinária em alusão ao Dia Internacional da Mulher População em Geral Câmara Municipal de Londrina CML O9/03 14h às 15h30 Secretaria da Mulher nos Distritos – São Luiz – Campanha Sinal Vermelho Roda de conversa e divulgação dos serviços da SMPM Distrito de São Luis Salão Paroquial SMPM SMAA 09/03 14h às 15h Roda de Conversa – Relacionamento Abusivo Roda de conversa com adolescentes de 15 a 21 anos, atendidos pela EPESMEL Público dirigido Alunos EPESMEL EPESMEL Rua Angelina Ricci Vezozzo, n. 85 EPESMEL 10/03 14h às 16h Programa de Qualificação profissional Aula inaugural Curso de Tortas Doces e Salgados – Carga horária: 20h Qualificação profissional Mulheres acima de 18 anos. Inscrição prévia 99945-0056 SENAC Centro SMPM COM/GISP 10/03 15h às 16h Live Os Direitos da Empregada Gestante na pandemia: Afastamento do Trabalho e a questão previdenciária Orientações acerca do tema: Afastamento do Trabalho e a questão previdenciária População em geral Instagram da SMPM SMPM 10/03 18h30 às 21h Pré-Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres – Região SUL “O Controle Social das políticas públicas para as mulheres no contexto da pandemia COVID-19” Etapa preparatória para a Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres: Eleição da sociedade civil População em geral Auditório PML CMDM SMPM 10/03 19h às 22h Programa de Qualificação profissional – Aula Inaugural Curso de Depilação Carga horária: 21h Qualificação profissional Mulheres acima de 18 anos. Inscrição prévia 99945-0056 SENAC Centro SMPM COM/GISP 10/03 19h30 às 21h Secretaria da Mulher nos Distritos – Guaravera – Campanha Sinal Vermelho Roda de conversa e divulgação dos serviços da SMPM Distrito de Guaravera Salão Paroquial SMPM SMAA 11/03 10h 16h Homenagem ao Dia da Mulher Palestra: O valor da mulher Atividade de homenagem às mulheres/mães da E.M.Prof. Odésio Franciscon. Palestra e divulgação dos serviços da SMPM. Mães responsáveis da comunidade escolar E.M.Prof. Odésio Franciscon. Rua Osmy Muniz, 750 – Conj. Hilda Mandarino. SME/E.M. Prof. Odésio Franciscon 11/03 14h às 15h30 Secretaria da Mulher nos Distritos – Maravilha – Campanha Sinal Vermelho Roda de conversa e divulgação dos serviços da SMPM Distrito de Maravilha Salão Paroquial SMPM SMAA 13/03 8h às 10h Programa Nem Mais, Nem Menos Tema: Violência contra as mulheres e interseccionalidades Programa em alusão ao Mês da Mulher População em Geral Rádio Brasil Sul AM 1290 Rádio Brasil Sul 14/03 14h às 16h Empreendedorismo Feminino Curso: Produção de geleias e compotas. O curso compreende três aulas (14/03, 11/04 e 09/05) Capacitação profissional e apoio ao empreendedorismo feminino Mulheres acima de 18 anos. Inscrição prévia 99945-0056 14/03 – virtual 11/04 – UTFPR 09/05 – UTFPR Av. Pioneiros, 3131 SMPM 14/03 17h às 18h Live Endometriose: A cólica menstrual não é normal Orientações acerca do tema. Atividade alusiva ao Dia da Luta Contra a Endometriose (Lei Municipal 13.229/2021) e Março Amarelo (Lei Municipal 13.233/2021). População em geral Instagram da SMPM SMPM 15/03 16h às 18h Mulheres nos espaços de poder e decisão. Convidada Especial: Juíza Zilda Romero Atividade inserida na reunião ordinária do CMDM para sensibilização sobre o tema, tendo em vista os preparativos para eleição da sociedade civil e por se tratar de ano eleitoral. População em geral Google Meet CMDM 15/03 19h às 20h30 Secretaria da Mulher nos Distritos – WARTA – Campanha Sinal Vermelho Roda de conversa e divulgação dos serviços da SMPM Distrito de Warta Salão Paroquial SMPM SMAA 17/03 9h às 10h30 14h às 15h30 Roda de conversa com o tema Formas de Violência: como identificá-las e trilhas para superá-las Palestra alusiva ao mês de março direcionada aos adolescentes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Alunos do Marista Escola Social Irmão Acácio Marista Escola Social Irmão Acácio – Rua Abílio Justiniano de Queiroz, 350 Marista Zona Norte 17/03 14h às 16h Empreendedorismo Feminino Oficina Cachepot com fios de malha A oficina compreende duas aulas (17 e 24/03). Capacitação profissional e apoio ao Empreendedorismo Feminino Mulheres acima de 18 anos. Inscrição prévia 99945-0056 COM SMPM 20/03 8h às 10h Programa Nem Mais, Nem Menos Tema: Desigualdades de gênero no mundo do trabalho Programa em alusão ao Mês da Mulher População em Geral Rádio Brasil Sul AM 1290 Rádio Brasil Sul 21/03 13h30 às 17h30 Programa de Qualificação profissional Aula inaugural do curso de maquiadora. Carga horária: 160h Qualificação profissional Mulheres acima de 18 anos. Inscrição prévia 99945-0056 SENAC Centro SMPM GISP 21/03 12h Projeto Mulheres em Movimento – Lançamento da 2a temporada. Série de rádio que fala sobre mulher, direitos e políticas públicas. Na 2a temporada, os ouvintes conhecerão os trabalhos da SMPM e CMDM. População em geral Revista do Meio-dia – Rádio UEL FM 107,9 Rádio UEL FM 107,9 21/03 14h às 15h30 Secretaria da Mulher nos Distritos – Espírito Santo – Campanha Sinal Vermelho Roda de conversa e divulgação dos serviços da SMPM Distrito de Espírito Santo Salão Paroquial SMPM SMAA 22/03 14h Empreendedorismo Feminino Artesanato para a Páscoa: Oficina Coelho de Feltro. A oficina compreende duas aulas (22 e 29/03). Capacitação profissional e apoio ao empreendedorismo feminino Mulheres acima de 18 anos. Inscrição prévia 99945-0056 SMPM/COM SMPM 23/03 14h Aula inaugural do projeto Gestão de Negócios voltado para o empreendedorismo coletivo Apoio técnico ao empreendedorismo feminino Feira Arte Mulher e outros COM SMPM 23/03 9h30 às 11h Secretaria da Mulher nos Distritos – Lerroville – Campanha Sinal Vermelho Roda de conversa e divulgação dos serviços da SMPM Distrito de Lerroville Salão Paroquial SMPM SMAA 24/03 18h30 às 21h Pré-Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres – Região OESTE “O Controle Social das políticas públicas para as mulheres no contexto da pandemia COVID-19” Etapa preparatória para a Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres: Eleição da sociedade civil População em geral CCI Oeste CMDM SMPM 24/03 9h30 Beleza e Autoestima Atividade com o objetivo de resgate e valorização da autoestima das mulheres Mulheres do Projeto Sabão/Camar Sede do Projeto Camar – Zona Norte SMPM 27/03 DOM 8h às 10h Programa Nem Mais, Nem Menos Tema: Saúde da Mulher: Direitos e políticas publicas Programa em alusão ao Mês da Mulher População em Geral Rádio Brasil Sul AM 1290 Rádio Brasil Sul 28/03 14h Aula inaugural do projeto de Orientação e Assessoria Técnica na Área de Alimento Apoio técnico ao empreendedorismo feminino na área de alimentos (produção, comercialização, legalização, etc) Feira Arte na Praça, Mulheres Fazem Mulheres Vendem, e outros COM SMPM 30/03 9h às 11h Roda de conversa: o papel da mídia no enfrentamento à violência contra as mulheres Roda conversa com profissionais da imprensa sobre a cobertura jornalística dada aos casos de violência contra as mulheres Profissionais da imprensa Virtual CMDM 30/03 18h às 22h Feira Empreendedora da Mulher A feira vai reunir mulheres empreendedoras Londrina para comercialização de seus produtos e contará com apresentações artísticas e culturais. População em geral Local a definir Coletivo Black Divas 31/03 14h Encerramento do Mês da Mulher – Campanhas solidárias para Mulheres Academia Sparta – arrecadação de produtos alimentícios Instituto Sabin – arrecadação de absorventes e produtos de higiene Mulheres atendidas pelo CAM e Casa Abrigo Canto de Dália Gabinete da SMPM Academia Sparta Insituto Sabin

