Prefeitura de Londrina entrega 335 computadores para escolas municipais e CMEIs

Foram investidos cerca de R$ 2,5 milhões nos equipamentos que serão utilizados para as atividades administrativas e pedagógicas dos professores

A Prefeitura de Londrina entregou, ontem (2), 335 computadores para 121 unidades escolares da rede municipal de educação. Com essa compra, o Executivo investiu R$ 2.474.069,00 nos equipamentos, que serão utilizados para tarefas administrativas e pedagógicas dos professores e dos gestores escolares. A entrega foi feita em um ato solene no auditório da Unicesumar, com a presença do prefeito Marcelo Belinati e da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

Entre as 121 unidades de educação contempladas, 88 delas são escolas municipais e 33 são Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Durante o evento, 33 CMEIs e 12 escolas municipais da zona rural receberam as máquinas. As escolas rurais presentes foram: Professora Aracy Soares Dos Santos (Irerê); Armando do Rosário Castelo (Paiquerê); Professor Bento Munhoz da Rocha Netto (Lerroville); Professora Corina Mantovan Okano (Maravilha); Edmundo Odebrecht (Warta); Egídio Domingos Brunetto (Escola Municipal do Campo – Eli Vive II); Francisco Aquino Toledo (São Luiz); Jadir Dutra De Souza (Patrimônio Selva); John Kennedy (Guaravera); Luiz Marques Castelo (Espírito Santo); Escola Municipal Trabalho e Saber (Eli Vive I) e Vitório Libardi (Paiquerê).

Além delas, outras 76 escolas municipais da região urbana vão retirar os computadores durante toda a segunda-feira, em sistema de drive-thru (dentro do carro), organizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME). As equipes gestoras de cada unidade escolar foram orientadas para ir até a sede da Secretaria de Educação, de forma escalonada, para retirar o material. No local, os agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e os guardas municipais de Londrina (GML) fazem a organização do trânsito e a segurança dos equipamentos.

Os computadores adquiridos pela Prefeitura de Londrina são da marca Positivo profissional com office, monitor de 21,5 polegadas, mouse, teclado e suporte. Entre eles, 121 são modelo intermediário (com processador I5) e outros 248 básicos (com processador I3). A distribuição dos equipamentos foi feita conforme o tamanho das unidades educacionais. Assim, cada um dos Centros Municipais de Educação Infantil recebeu um computador intermediário e um básico. Já as escolas municipais receberam um intermediário e dois básicos cada uma delas, exceto as cinco maiores de Londrina, que, neste caso, receberam um básico a mais.

O prefeito Marcelo Belinati lembrou os equipamentos integram a primeira parte dos computadores adquiridos pela Secretaria de Educação de um total 1.299, com investimento total de aproximadamente R$ 10 milhões. “É uma conquista muito importante, pois ao final da entrega de todos os lotes cada sala de aula, de todas as escolas e creches municipais, terá um computador. É um avanço fantástico, são computadores modernos, que vão auxiliar muito nas atividades pedagógicas e administrativas, para que possamos melhorar, cada vez mais, o ensino em Londrina”, disse.

O prefeito ressaltou, ainda, que esta ação se soma as outras melhorias realizadas pela Prefeitura de Londrina, para a rede municipal de educação. “Entre elas a volta do fornecimento de uniforme escolar, as melhorias na merenda, a contratação de psicólogos, professores e mediadores, a construção de dezenas de novas escolas e a reforma de diversas unidades escolares, a inserção de parquinhos, entrega de brinquedos pedagógicos, de interação e de instrumentos musicais, enfim, muitas conquistas. Tudo isso objetiva dar condições de trabalho aos nossos professores, que são os melhores do Brasil, para que eles possam exercer adequadamente a profissão, para que levem todo o conhecimento que eles têm para nossos alunos”, enfatizou.

A secretária da pasta, Maria Tereza Paschoal de Moraes, disse o investimento, da entrega de hoje, é de aproximadamente R$ 20 mil por unidade escolar. “São máquinas extremamente modernas, que irão contribuir muito com as atividades executadas nas escolas e CMEIs. Os computadores serão utilizados, por exemplo, para fazer o trabalho de planejamento, prestar contas, armazenar a vida funcional dos alunos, entre outras atividades”, apontou.

O diretor da Escola Municipal Armando Rosário, do distrito de Paiquerê, Jadir Reis de Matos, afirmou que os computadores serão muito importantes para a realização das atividades administrativas e pedagógicas da escola, pois a unidade dispunha de máquinas muito antigas, o que dificultava o trabalho do dia a dia. “Por serem antigos, alguns com 12 anos de uso, estes computadores muitas vezes precisam ir para o suporte técnico. Agora, certamente estas novas máquinas vão otimizar muito o trabalho da escola”, contou. A unidade atende 218 alunos, do P4, P5 e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Entre as autoridades presentes na solenidade, também estiveram o vice-prefeito, João Mendonça; os vereadores Professora Flávia Cabral e Eduardo Tominaga e o diretor do Campus Londrina da Unicesumar, professor Carlos Vici.

CEIs filantrópicos

Na semana anterior, o prefeito Marcelo Belinati e a secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes entregaram outros computadores para os 58 Centros de Educação Infantil (CEIs) conveniados ao Município, o que beneficiou cerca de 6 mil crianças, de 0 a 5 anos, e as equipes gestoras dessas filantrópicas.

Dayane Albuquerque e Ana Paula Hedler/NCPML