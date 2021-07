Prefeitura de Londrina entrega a nova Escola Municipal do Residencial Vista Bela

Mais de 700 alunos são atendidos na sede da nova escola, que foi construída com recursos da Prefeitura e de um Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público

Na próxima segunda-feira (2), às 9h, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entrega oficialmente a Escola Municipal América Sabino Coimbra, a nova unidade educacional do Conjunto Residencial Vista Bela, localizada na Rua Mitsuki Shime, entre a Av. Giocondo Maturi e Av. Rosalvo Marques Bonfim, na zona norte de Londrina.

Devido à pandemia de Covid-19, haverá limitação no número de pessoas autorizadas para participar da entrega, que terá a presença do prefeito Marcelo Belinati e da secretária de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

A unidade escolar atende os alunos do 1º ao 5º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estão em aulas desde 27 de julho. Ao todo, eles são em 710 estudantes, que têm aulas de manhã e à tarde, sendo que a EJA funciona à noite. Destes, 170 matriculados utilizavam o transporte escolar para levá-los a outras localidades.

Agora, na nova escola serão atendidos os alunos do Residencial Vista Bela e do Residencial Moradas de Portugal que, desde fevereiro de 2018, estudavam no prédio do Colégio Estadual José de Anchieta. Na época, o Governo do Estado do Paraná cedeu 10 salas de aulas para a Secretaria Municipal de Educação.

O novo espaço tem uma área total de 2.312,07 m², que possibilita o funcionamento de 10 salas de aula, além de áreas administrativas, como salas de direção, coordenação e de professores. Há também uma biblioteca, sala de informática, laboratório de ciências, cozinha, refeitório, área para o preparo de alimentos, área de serviço, depósito para materiais pedagógicos, espaço para gás e para abrigar o lixo, e banheiros adaptados paras pessoas com necessidades especiais e para as crianças.

O terreno de 16 mil m² também comporta uma quadra poliesportiva, pátio para as crianças e jardim com grama e árvores. A escola municipal está na mesma quadra do Colégio Estadual do Vista Bela, localizado na Rua Yoneko Shime, 300, próximo ao Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Maria Nívea, na Rua Anníbal Balarotti, 110.

A construtora responsável pelas obras foi a Tekenge Engenharia e Construções, que recebeu R$ 5.237.266,63 para executar os serviços. Deste montante, R$ 4.184.740,96 são provenientes de recursos de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público e R$ 1.052.479,28 provenientes de recursos da Prefeitura de Londrina.

Sobre a homenageada

A escola municipal do Vista Bela leva o nome de Maria América Sabino Coimbra, que nasceu em São Paulo, em 1º de setembro de 1895. Casou-se com Cesário Coimbra, com quem teve quatro filhos: Rodolfo, Horácio, Maria América e Celina. Em 1948, ela enviou seu filho Horácio Sabino Coimbra para morar em Londrina e implantar empreendimentos agropecuários, especialmente, na área cafeeira. Onze anos depois, Horácio Coimbra fundou a Companhia Cacique de Café Solúvel, uma das maiores indústrias de café do mundo. Em 2019, a companhia completou 60 anos, levando o nome de Londrina e do Brasil para o mundo. Maria América Sabino Coimbra faleceu em 23 de junho de 1968, aos 72 anos de idade. Os decretos municipais que dão nome à unidade escolar são Decreto nº 31/1969 e o nº 677/2019.

