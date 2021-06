Prefeitura de Londrina entrega o novo centro de esporte e lazer do Lagoa Dourada

Local passou por uma grande transformação e agora conta com pista de caminhada, parque infantil, academia ao ar livre, quadra de futebol, iluminação em

Na manhã desta sexta-feira (18), a população da região sul de Londrina pôde comemorar uma grande conquista realizada pela Prefeitura de Londrina: o Centro de Esporte e Lazer Professor Reynaldo Ramon, mais conhecido como Lagoa Dourada, foi totalmente revitalizado e liberado para uso. A área pública fica entre as Ruas Adriano Marino Gomes e Deputado Aguinaldo Pereira Lima, do Jardim Monte Belo.

No local, foram construídas as calçadas em concreto alisado, rampas de acesso às pessoas com deficiência e os caminhos internos do fundo de vale; tudo com piso tátil em placa tipo ladrilho de cimento, para ajudar aqueles que têm algo dificuldade de locomoção ou para enxergar. Foram construídas pistas de caminhada internas com placas pré-moldadas, muretas de contensão e escadas em alvenaria e concreto alisado de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros. Na ponte, existente sobre o córrego, foi implantado o guarda-corpo para garantir mais segurança aos pedestres.

Para o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, o espaço sofreu não só uma revitalização, mas uma transformação com tantas melhorias feitas pela Prefeitura de Londrina. “É uma transformação total e as pessoas que moram aqui estão incrédulas, porque ficou muito lindo. Antes era um lugar que estava esquecido, onde nem os moradores das proximidades frequentavam. Agora, não tenho dúvidas que moradores de outras regiões vão querer conhecer”, disse Canhada.

Segundo o líder comunitário Valdecir Barbosa, desde 2008, quando os moradores fundaram a associação no bairro, havia o pedido de melhorias no local e com a revitalização, pessoas de outras proximidades começaram a frequentar a Lagoa Dourada. “Antes, era impossível chegar até o lago, porque era perigoso, tinha muito mato e brejo. Foi feita uma drenagem, de forma que o próprio lago foi revitalizado, com calçadas e fácil acesso para atravessarmos de um lado ao outro. Deu até um ânimo nos moradores para preservarem o ambiente e até pessoas do Acapulco, Cafezal, São Lourenço, Ouro Branco e da Vila Brasil estão vindo utilizar, porque ficou um lugar adequado para fazer caminhadas e atividades”, contou o líder comunitário.

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, também fez o recape asfáltico das vias do entorno, que totalizaram 1,2 km, meio-fio e a sinalização viária vertical e horizontal nas pistas.

Para ajudar no escoamento das águas das chuvas, foi feito o enrocamento de pedra, que é uma forma de amortecer a queda da água, contra efeitos erosivos ou solapamentos, ou seja, as pedras ajudam a proteger os taludes e canais por onde a água escorre. As adequações nas galerias de captação de água das chuvas também foram feitas.

Paras famílias aproveitarem ainda mais o espaço foram instaladas academia ao ar livre com equipamentos para mobilidade corporal, fortalecimento dos músculos, alongamento, flexibilidade e coordenação motora, parque infantil, um campo de futebol com traves e alambrado, lixeiras, bebedouros e bancos em todo o perímetro. “Para nós, essa revitalização foi um presente e ficou um espetáculo. Mudou a qualidade de vida da população e a valorização dos imóveis. Tenho meus netos, que vem aqui para brincar e, agora, a gente anima para fazer exercício e caminhar, porque antes estava muito perigoso, porque era terra e não tinha nada”, contou o morador do bairro desde 1992, Marcos Mota.

Para o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, essa é mais uma obra da Prefeitura de Londrina de valorização dos espaços público que importam para a população. “A população quer ter um fundo de vale e uma área de lazer e convivência. E, Londrina tem esse potencial gigantesco. A falta de cuidado e de zelo estavam impedindo que tirássemos todo o potencial dessa área. O Lagoa Dourada é mais um exemplo de obra que a Prefeitura tem focado na qualidade de vida das pessoas, naquilo que pode melhorar um final de semana, um fim de tarde e a convivência em família”, afirmou Cavazotti.

Além dos trabalhos estruturais, a Lagoa Dourada ganhou mudas de árvores, como ipês amarelos, que foram plantadas no espaço e grama nova onde não havia. O local também conta com a iluminação mais eficiente e inteligente, com a instalação das 130 luminárias de LED, que são econômicas e iluminam um raio maior do terreno. Já a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) fez a roçagem do mato, a capina do local e ajudou na instalação do mobiliário urbano e de um parquinho infantil.

“Alguns equipamentos faziam parte da obra e outros nós acabamos contribuindo, como foi o caso do parquinho das crianças, além de termos contribuído com os serviços gerais de poda das árvores e roçagem do mato, para que o lugar ficasse mais bonito e as pessoas pudessem ver a beleza dele e frequentar aqui. A administração do prefeito Marcelo Belinati tem feito isso não só aqui, mas em vários locais, visto que foram mais de 400 revitalizações de espaços públicos feitos pela Prefeitura”, disse o presidente da CMTU, Marcelo Cortez.

A execução abrangeu os mais de 1.200 metros de extensão que circundam esta área de lazer, alcançando, ao todo, mais de 3.200 m² em área trabalhada, somando os serviços na parte interna do fundo de vale, entre terraplenagem, calçadas, tubulações e instalações de outras estruturas. Para todas essas melhorias estruturais e de paisagismo, a Prefeitura de Londrina investiu R$ 1,2 milhão provenientes de recursos próprios. “Acho que se cada pessoa fizer sua parte, nós teremos uma cidade e um mundo melhor. Fico contente por ter feito um jardim e é gratificante ver as pessoas tirando foto aqui e a vizinhança cuidando também”, disse Valter Sebastião Elisiário, que é morador do bairro e responsável por um jardim que enfeita uma das laterais da lagoa.

Também acompanharam a entrega das obras do centro esportivo e de lazer do Lagoa Dourada, o vice-prefeito, João Mendonça; o secretário de Governo, Alex Canziani; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni; os vereadores Fernando Madureira e Thiago “Chavão”, além de representantes da Secretaria de Obras e da Sercomtel Iluminação.

Reynaldo Ramon – O Centro de Esporte e Lazer Professor Reynaldo Ramon homenageia Reynaldo Ramon, que nasceu em Curitiba e veio a Londrina em 1955. Lecionou no Colégio Estadual Vicente Rijo, na Escola Hugo Simas, no Colégio Mãe de Deus e nas escolas Benjamin Constant, Nossa Senhora de Fátima e Normal Regional.

Dedicou a vida ao esporte. Foi atleta e técnico das seleções de basquete e vôlei de Londrina. Idealizou os Jogos Abertos do Paraná e foi um dos criadores do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina (UEL) junto com a esposa, Josy Ferraz Ramon. O casal teve dois filhos, que se chamam Reinaldo e Roseane. Em 1996, Reynaldo Ramon recebeu o título de cidadão honorário de Londrina. Em maio de 2000,veio a falecer vítima de câncer no aparelho digestivo.

O Centro de Esporte e Lazer Professor Reynaldo Ramon é uma área pública, localizada entre as Ruas Adriano Marino Gomes e Deputado Aguinaldo Pereira Lima, do Jardim Monte Belo, que recebeu o nome do homenageado por meio da Lei Municipal n.º 8.285, de 29 de novembro de 2000.

NCPML