Prefeitura de Londrina entrega reforma do CEI Marabá na segunda-feira (20)

Esta será o 11º CEI revitalizado e entregue pela Prefeitura em 2022; outras 39 unidades filantrópicas serão entregues renovadas em breve

Os moradores da região leste de Londrina agora contam com mais uma unidade escolar filantrópica reformada pela Prefeitura. Trata-se do Centro de Educação Infantil (CEI) Marabá, que atende 119 crianças na abrangência do Jardim Mairá. Este é o 11º CEI revitalizado, em 2022, pela gestão do prefeito Marcelo Belinati, que estará presente na solenidade de entrega da obra, na segunda-feira (20), às 9h, juntamente com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal. O CEI fica na rua Ananás, 96.

Toda a comunidade escolar está convidada a participar deste encontro, que receberá familiares dos alunos, representantes de outras unidades educacionais e entidades da região, autoridades, além de servidores da Secretaria Municipal de Educação.

Com investimento de R$ 150 mil, a reforma possibilitou solucionar problemas antigos na estrutura predial do CEI, aprimorando as condições de trabalho e aprendizado no local. Após os serviços, a instituição oferece um ambiente mais acessível, agradável, seguro e bonito para as atividades diárias. Hoje, neste Centro, são atendidos 119 alunos, de zero a três anos de idade, e atuam 22 funcionários.

Esta filantrópica, conveniada com o Município de Londrina, foi inaugurada em 1989. Atualmente, a entidade da sociedade civil responsável pela manutenção do espaço é o Instituto Social Educativo e Beneficente Novo Signo.

O pacote de serviços contemplou a implantação de grama sintética na área do pátio onde as crianças brincam e participam de atividades, implantação de novo piso emborrachado no berçário e renovação da calçada externa em paver – antes cimentada e deteriorada. Também foi instalada uma janela no fraldário, que ainda ganhou uma banheira nova, corrimão na entrada, e substituição de toldos de lona nas áreas de solário e na parte da cozinha.

Outras intervenções executadas foram adaptações de tubulação, pintura das paredes e piso, troca de uma parte do forro, revestimento cerâmico em alguns ambientes e pintura dos portões.

A diretora do CEI, Maria Aparecida de Almeida (Irmã Luciana), disse que a reforma deu nova vida à instituição escolar, tornando-a mais acolhedora e aconchegante a todos que a frequentam ou visitam. “Com muita gratidão e alegria, estamos comemorando essa obra que traz um ambiente renovado para nossas crianças e equipes de trabalho. A implantação da grama sintética no pátio era um sonho que conseguimos realizar, sendo agora um dos espaços onde as crianças estão adorando ficar e brincar, e até mesmo as professoras gostam de descansar ali nos intervalos. Antes, o piso era de cimento e estava danificado, antigo e escuro. De forma geral, as famílias e a comunidade local estão gostando muito de ver o resultado das mudanças”, contou.

Ainda de acordo com a diretora, nesta função desde 2017, as melhorias feitas conjuntamente, abrangendo diferentes pontos do CEI, só foram possíveis por meio do investimento da Prefeitura. “Ao longo dos anos, vamos conseguindo, pontualmente, solucionar algumas situações e fazer pequenos trabalhos de reforma quando possível. Para isso, realizamos promoções e ações com a participação da comunidade. Agora, esse investimento importante veio para podermos dar uma repaginada em nossa instituição e estamos bem felizes com os avanços”, afirmou.

Reformas em andamento

Além dos 11 CEIs já entregues pela Prefeitura de Londrina, nas últimas semanas, contemplando diferentes regiões, outras 39 unidades serão entregues em breve. Assim, 50 CEIs estarão funcionando revitalizados, por meio de um investimento de R$ 8 milhões destinados exclusivamente para as obras nestes locais.

