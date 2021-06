Prefeitura de Londrina inicia recape asfáltico nas ruas do Parque Ouro Branco

Trabalhos começaram ontem(28) ruas as ruas Vitória-Régia e Flor dos Alpes; em novo pacote de obras viárias para recuperação asfáltica serão beneficiados também os jardins Piza e Petrópolis

A Prefeitura de Londrina lançou mais um pacote de obras viárias para recuperação asfáltica na cidade, dentre outras melhorias. Em reunião ontem (28), o prefeito Marcelo Belinati autorizou o início dos trabalhos, que irão beneficiar os bairros Parque Ouro Branco, Jardim Piza e o Jardim Petrópolis. O encontro teve a presença dos secretários municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada; de Obras e Pavimentação, João Verçosa; de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez; e do presidente da Câmara, Jairo Tamura.

As ações já começaram na zona sul, atendendo as ruas Vitória-Régia e Flor dos Alpes, no Ouro Branco, a partir de hoje. Nestas vias, devem ser executados cerca de 18 mil m² em asfalto, com investimentos na ordem de R$ 490.374,00.

Ao autorizar a execução dos serviços, o prefeito Marcelo Belinati citou que a recomposição asfáltica já foi executada em mais de 500km desde o início de seu primeiro mandato, em 2017. “Londrina vai continuar realizando seu maior programa de recuperação asfáltica. Já estivemos em diversos bairros, sendo que alguns há muitos anos não recebiam esse serviço. E esse trabalho não vai parar, pois queremos atender a todas localidades”, afirmou.

Os serviços também estão programados para serem realizados nas imediações do Hospital do Câncer de Londrina (HCL). O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, lembrou que as ruas do entorno do HCL recebem um grande fluxo de veículos trazendo pacientes até a unidade.

“A recuperação viária é um programa importantíssimo e uma das prioridades da administração do prefeito Marcelo Belinati. Quando ele assumiu a Prefeitura, há muitos anos que a malha viária da cidade não recebia manutenção. Agora, iremos beneficiar duas avenidas importantes do jardim Piza, duas ruas do Ouro Branco, mais o entorno do hospital do Câncer, que estava bastante deteriorado, e a Rua da Canoagem”, elencou Marcelo Canhada,

Hoje pela manhã, o secretário de Planejamento esteve com o vereador Thiago “Chavão” conferindo o início dos trabalhos de recape asfáltico na rua Vitória-Régia no Parque Ouro Branco.

Do Jardim Petrópolis, a listagem para recomposição do asfalto inclui as ruas Ana Néri, Henrique Dias, Lucilla Ballalai, Silvio Pegoraro, General Horta Barbosa, e Sagrado Coração.

Licitações

Outras duas obras devem iniciar em breve, mediante autorização do prefeito Marcelo Belinati. “Estamos com dois contratos de recomposição asfáltica prestes a emitir a ordem de serviço. Um é das ruas Madre Henriqueta Dominici e Sebastião Callero, no Jardim Piza. Outra obra é a Rua da Canoagem, cujo projeto prevê recompor toda a pavimentação asfáltica desde onde termina a Souza Naves, margeando pelo Lago até chegar na Barragem”, contou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

A Rua da Canoagem receberá novo asfalto e, em um dos lados da pista, será construída uma calçada em concreto alisado com piso tátil. Além disso, será refeita a sinalização vertical e horizontal. Para esta obra, o Município irá investir R$ 378.050,48 e o serviço será executado pela Construtora Felicitá, empresa vencedora da licitação n° 0004/2021. O prazo para conclusão é de 90 dias a contar da emissão da ordem de serviço.

E no Jardim Piza, serão atendidas as ruas Madre Henriqueta Dominici e Sebastião Antonio Souza Callero. A Prefeitura vai investir R$ 662.338,12 para que sejam feitos recape, reperfilagem, meio-fio, calçada, sinalização viária e outros serviços.

Só em recape asfáltico, são mais de 13 mil m² de pista a serem refeitas. Na Madre Henriqueta Dominici, o projeto abrange do cruzamento com as ruas Luiz Consentino e Veneza, até próximo da esquina com a Rua Izabel de Oliveira Lima. No total, para esta via, serão 5.560,94m² de recape.

E na Sebastião Antonio Souza Callero, a obra também começa no cruzamento com a Rua Luiz Consentino e segue até quase chegar na Rua das Petúnias, totalizando um recape asfáltico em 7.534,38m².

A expectativa é que os trabalhos neste bairro sejam concluídos em 90 dias, contados após a emissão da ordem de serviço. Assim como a obra da Rua da Canoagem, a empresa responsável é a Construtora Felicitá, que venceu a licitação n° 0003/2021.

