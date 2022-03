Prefeitura de Londrina recebe 2ª Feira Empreendedora da Mulher

Mais de 50 mulheres vão expor seus trabalhos no Centro Cívico; no local, haverá apresentação cultural para animar os participantes

A Prefeitura de Londrina vai receber, amanhã (31), das 9h às 18h, a 2ª Feira Empreendedora da Mulher, que será montada no gramado do Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, na Avenida Duque de Caxias, 635. A ação é uma realização do Coletivo Black Divas e conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) e da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Londrina (SMPM).

Até segunda-feira (25), 60 mulheres já tinham se inscrito para participar da feira, que busca fomentar o empreendedorismo feminino e a geração de renda. Durante o dia serão comercializados produtos feitos por empreendedoras locais, como artesanatos, peças em crochê e em madeira, roupas, flores secas, alimentos e bebidas. Haverá também atrações culturais e música, para animar os participantes. As cantoras Adilza Carvalho, Regi Oliveira e as Black Singers estarão no local. Além disso, a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) deve levar informações sobre a importância da formalização de microempreendedores individuais.

Para a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, é importante que o município abra portas e oportunidades para que as mulheres possam desenvolver o empreendedorismo e, consequentemente, alcancem a liberdade financeira. “O empreendedorismo feminino é importante, porque ele ressalta as competências das mulheres na idealização de seus projetos. Nosso objetivo é sempre auxiliá-las, oportunizando espaços para que elas possam comercializar seus produtos e serviços. Quanto mais abrirmos portas para elas exporem seus trabalhos e negócios, mais avançamos na promoção de políticas públicas e ajudamos na geração de renda das empreendedoras”, disse.

Segundo uma das organizadoras da feira e integrante do Coletivo Black Divas, Sandra Aguillera, um dos objetivos da ação é promover o protagonismo e o empoderamento feminino ao fomentar a economia e levar a geração de renda para as famílias. “Outro objetivo é transformar a vida das mulheres, fazendo com que as empreendedoras criem conexões através de um excelente networking e alavanquem suas vendas com a visibilidade que os trabalhos ganham”, disse Aguilera.

Essa será a segunda edição da Feira Empreendedora da Mulher. O projeto surgiu em 2017, por meio do Black Empreendedorismo do Coletivo Black Divas. “A primeira edição foi incrível e foi em Ibiporã, com mais de 90 stands, muitas vendas, shows e participação da cidade. A praça ficou cheia e foram realizadas atividades durante todo o dia. Foi realmente marcante”, contou Aguilera.

Nesta edição, o coletivo conta com a parceria de Eva Nishi e Cintia Nishi e tem o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio das SMPM, SMTER, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e do CMDM.

