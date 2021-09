Prefeitura divulga funcionamento dos serviços municipais no feriado da Independência

Com ponto facultativo na segunda-feira (6), atividades retornarão normalmente na quarta-feira (8); serviços de urgência e emergência não terão interrupção

A Prefeitura de Londrina divulgou o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado nacional de terça-feira (7), quando é comemorada a Independência do Brasil. O decreto n° 957/2021, publicado na edição n° 4.431 do Jornal Oficial do Município, estipulou ponto facultativo para as repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (6). Dessa forma, o prédio administrativo da Prefeitura e a sede das secretarias vão retomar o expediente na quarta-feira (8). Durante todo o período, funcionarão normalmente os serviços essenciais de urgência e emergência, como saúde e segurança.

Nos dias 6 e 7 de setembro não haverá atendimento nos demais órgãos e autarquias municipais, como a Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD), Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD), Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml) e outros.

Saúde

Na segunda (6) e terça-feira (7), funcionarão normalmente os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas) e do União da Vitória (16 horas), e a UPA 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste). O plantão do CAPS III, o Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) também estarão em funcionamento.

Para atender pacientes com sintomas respiratórios, na segunda-feira (6), estará aberta a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Ricardo. Na terça-feira (7), a UBS Maria Cecília funcionará das 7h às 19h. Todos os dias, permanecerá em funcionamento 24 horas, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Francisco de Arruda Leite, do Jardim Sabará, que também é referência para casos de Covid-19.

Estarão fechadas, até terça-feira (7), as Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica Municipal, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD. O funcionamento retorna na quarta-feira (8).

Educação

Na segunda (6) e terça-feira (7), não haverá aulas na rede municipal de ensino. As unidades escolares retomam aos trabalhos na quarta-feira (8). As aulas para os alunos do P4 ao 5º ano, da rede municipal, estão sendo realizadas em formato híbrido, em que parte deles estudam em aulas presenciais, enquanto os demais assistem aulas em formato remoto. Já as crianças de zero a três anos foram divididas em turnos matutino e vespertino, para frequentarem os Centros de Educação Infantil diariamente.

Defesa Social

A Guarda Municipal de Londrina (GML) atuará normalmente durante o final de semana e feriado. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.

O trabalho da GML inclui videomonitoramento e fiscalização de estabelecimentos suspeitos de descumprir os decretos municipais que regulam o funcionamento de comércio, indústrias e outros segmentos. Todos estes serviços operacionais funcionam 24 horas por dia. A comunidade pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).

SINE

Mesmo sem funcionamento no final de semana e feriado, os serviços da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) estão disponíveis para toda população no Portal da Prefeitura, pelo site www.londrina.pr.gov.br/trabalho.

Acesf

O atendimento funerário da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) funcionará normalmente todos os dias, incluindo no feriado. A recomendação é que, para evitar a transmissão de Covid-19, apenas um representante familiar compareça até a autarquia para os devidos encaminhamentos. Na segunda (6) e terça-feira (7), somente a equipe administrativa da Acesf não terá expediente, com retorno na quarta-feira (8).

CMTU

Na terça-feira do feriado (7), os ônibus do transporte coletivo irão circular em Londrina com as tabelas de domingo. Os agentes municipais farão o monitoramento do trânsito em escala reduzida e o Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) terá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.

Os esforços de varrição, desobstrução de bueiros, capina e roçagem do mato, lavagem de pisos, conservação de lagos, entre outros, serão suspensos no feriado e voltarão à normalidade no dia seguinte.Instalados no Residencial Vista Bela (zona norte) e no jardim Nova Conquista (zona leste), os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) permanecerão fechados para o recebimento de resíduos. Os portões voltarão a abrir na quarta-feira (8), a partir das 8h.

A coleta do lixo, responsável pela retirada de materiais orgânicos e rejeito das residências, será realizada como de costume. Enquanto isso, o recolhimento do reciclável ocorrerá de maneira diferenciada, a depender do expediente de cada cooperativa. Coocepeve, Cooper Região, Coopernorth e Ecorecin adiantarão a coleta do feriado para segunda-feira (6). A Cooper Refum e a Coopermudança operarão normalmente durante o recesso, ao passo que a Cooperoeste adiará o serviço para quarta.

No site da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), no endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, opção “Mapa da Coleta Seletiva”, o cidadão pode conferir a cooperativa encarregada da região onde mora.

Em razão do ponto facultativo de segunda-feira (6), os setores administrativos e de atendimento ao público na CMTU fecharão às 17h, de sexta-feira (3), retomando o expediente regular na quarta-feira (8), às 8h. Já as feiras livres e as feiras noturnas poderão funcionar de modo habitual nos dois dias.

Juliana Gonçalves e CMTU