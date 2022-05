Prefeitura divulga lei que fortalece o empreendedorismo nas escolas

Objetivo é disseminar a cultura empreendedora entre as crianças atendidas pela rede municipal de Educação, a fim de estimular os comportamentos empreendedores

Ontem (9), foi realizado, no auditório da Prefeitura de Londrina, um encontro para apresentação da Lei Municipal nº 13.321/21, que dispõe sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo na rede municipal de ensino. A lei é de autoria dos vereadores Eduardo Tominaga e Giovani Mattos e foi sancionada em dezembro do ano passado.

Os conceitos de empreendedorismo, tratados na lei são: desenvolvimento de habilidades, preparação para o mercado de trabalho, construção de competência profissional; educação financeira; livre iniciativa, sustentabilidade, ética e cooperação; e capacidade de gestão, inovação e cultura organizacional.

A rede municipal de ensino de Londrina já trabalha com conceitos de empreendedorismo, por meio de projetos da própria Secretaria Municipal de Educação, como o Programa VIDA, desenvolvido desde 2019, e através do Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), em parceria com o Sebrae, executado desde 2016 com alunos do Ensino Fundamental. Por isso, durante a solenidade, a consultora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas(Sebrae) do Paraná, Alessandra de Almeida, fez uma apresentação sobre o JEPP e seus resultados ao longo dos anos.

O objetivo do JEPP é disseminar a cultura empreendedora entre as crianças e os adolescentes, de maneira a estimular os comportamentos empreendedores e favorecer que o público infanto-juvenil tenha a possibilidade de se tornar protagonista da própria vida. De acordo com os dados apresentados, 163 mil alunos da rede municipal de ensino de Londrina participaram do projeto, desde a sua implantação.

O prefeito Marcelo Belinati destacou que em todas as áreas da vida é preciso empreender, inclusive no serviço público. “Para as nossas crianças, disseminar os conceitos de empreendedorismo é fantástico, visto que o mundo está em constante mudança. É muito importante estimular estes conceitos para a juventude, a fim de que estes jovens levem isso para a vida e tenham muito mais iniciativa do caminho profissional que eles desejam seguir. Agradeço e parabenizo todos diretores, professores, vereadores e ao Sebrae, por colocarem iniciativas como esta em execução”, apontou.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, explicou que, por meio desta lei, o município está ampliando a atuação do pensamento empreendedor. “A lei trata da educação empreendedora como um todo, de um empreendedorismo para a vida. Nós já temos o Programa VIDA, o JEPP e outra ações que as escolas desenvolvem com esta temática, e esta lei vem para institucionalizar a permanência disso no município, independentemente da gestão”, disse.

Um dos vereadores autores da Lei, Giovani Mattos, disse que desde o início de seu mandato tinha o interesse de levar conceitos de educação financeira para as escolas do município. Com isso, uniu as suas ideias com as do vereador Eduardo Tominaga, para o desenvolvimento da lei. “A intenção é inserirmos, nas escolas, os princípios do trabalho, mostrando para as crianças a importância disso e que tudo pode ser conquistado através do trabalho. Nosso objetivo não é criarmos pequenos empreendedores, mas sim pessoas que valorizam o trabalho”, afirmou.

O vereador Eduardo Tominaga, também autor da lei, disse que não há dúvidas sobre a importância de disseminar os conceitos de empreendedorismo para os jovens. Em sua explanação, ele também parabenizou a Secretaria Municipal de Educação pelo trabalho que está sendo realizado nesta área. “Nossa intenção não é empreender para abrir um negócio, mas mostrar e ensinar para as crianças um lado de gestão da vida, para que elas possam se organizar financeiramente, em equipe, e desenvolver projetos”, expôs.

O gerente regional norte do Sebrae/Pr, Fabricio Bianchi, ressaltou que levar o empreendedorismo para o ensino é uma pauta muito importante para o Sebrae. “Nossa intenção não é que as crianças, necessariamente, tenham empresas no futuro, queremos que elas tenham o espírito do empreendedorismo e do protagonismo. Quando vemos que 163 mil crianças participaram do JEPP ao longo dos últimos sete anos, ficamos muito felizes pelo empenho dos professores em levar este conteúdo para os alunos, principalmente durante a pandemia. Londrina é referência, no Paraná, nesta área e em outras, como a de compras públicas e de inovação”, enfatizou Bianchi.

A apresentação contou com a presença de diversas lideranças, entre elas o vice-prefeito, João Mendonça; o chefe de Gabinete, Moacir Sgarioni; membros do Comitê Gestor da Lei Geral do Microempreendedor Individual (MEI) e do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial; representantes de diversas entidades, além de diretores e professores de unidades escolares municipais.

NCPML