Prefeitura divulga perfil da população em situação de rua de Londrina

Estudo é baseado nos atendimentos realizados pelo Centro POP e Serviço de Abordagem Social nos anos de 2019 a 2021, e foi publicado no Portal da Prefeitura

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), divulgou o perfil das pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro Pop e Serviço Especializado em Abordagem Social nos últimos três anos, de 2019 a 2021. O levantamento completo pode ser conferido no Portal da Prefeitura, na página da SMAS.

A secretária municipal da pasta, Jacqueline Marçal Micali, contou que o Centro Pop e Serviço de Abordagem Social foram objetos do estudo por serem a porta de entrada desse público para a Trilha da Cidadania. Segundo Micali, os objetivos do levantamento foram verificar como esse público se estabeleceu durante a pandemia, as possíveis mudanças de perfis e como o aumento das ofertas da política de assistência social para referida população impactou no resgate de sua cidadania.

De acordo com os dados, observou-se que os homens continuam sendo os maiores atendidos por estes serviços, totalizando aproximadamente 81,38% das pessoas abordadas tanto em 2019 quanto em 2021. Com relação à raça, é possível identificar maior incidência da população declarada parda/negra seguida da população branca.

Sobre a maior incidência de pessoas abordadas em 2019 foi possível identificar que os adultos foram a população mais abordada. Este dado se repete em 2021, sendo que aproximadamente 80% das pessoas abordadas eram adultas.

O levantamento também aponta que houve um aumento expressivo de encaminhamentos do Centro Pop para acolhimento, saltando de 656 pessoas em 2019 para 1.002 em 2021. “Podemos afirmar que isso ocorreu devido ao aumento da oferta desse serviço nos últimos anos”, explicou a secretária.

Um dos dados mais expressivos consiste na conquista da vida independente, que passou de 68 pessoas em 2019 para 120 em 2021. Outro ponto muito positivo demonstra a quantidade de pessoas que passaram pelo serviço e retornaram para a família de origem. O ano de 2020 foi o ano em que mais pessoas retornaram a famílias de origem, totalizando 134. “Sobre esse retorno familiar, importante apontar que em 2020 foram implantados três unidades de acolhimento institucional emergenciais, em decorrência da pandemia da Covid-19, que foram responsáveis por desenvolver um trabalho focado no retorno familiar, inclusive de retorno para outros municípios”, destacou a secretária.

Segundo Micali, os dados deixam claro que o grande investimento nos serviços socioassistenciais nos últimos anos, com um aumento de mais de 60% no orçamento municipal, está oferecendo resultados. “Apesar dos nossos desafios constantes, podemos afirmar que estamos no caminho correto continuaremos a avançar no ano de 2022”, ressaltou.

A secretária ainda lembrou que, devido aos avanços executados nesta área, a Secretaria Municipal de Assistência Social ficou em primeiro lugar no concurso promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que premiou boas práticas na administração pública em âmbito nacional.

Sobre os serviços

O Serviço Especializado para pessoas em situação de rua – Centro Pop é espaço público específico para atendimento das pessoas que usam a rua como espaço de moradia e sustento. Sua finalidade é assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

Já o Serviço Especializado em Abordagem Social visa assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique nos diversos territórios a incidência de situações de risco pessoal e social por violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de drogas dentre outras. Além de identificar, o Serviço de Abordagem trabalha com foco em ações que contribuem para a superação da situação de rua vivenciada pelos indivíduos.

NCPML