Prefeitura divulga prévia de testes do Covid-19 em instituições de idosos

Dentre 500 idosos e 416 funcionários testados, quatro tiveram resultado positivo; mesmo assintomáticos, foram isolados dos demais

A Prefeitura de Londrina apresentou o balanço preliminar da testagem em massa, para Covid-19, nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), conveniadas e particulares. A medida, lançada no início de julho, abrange 600 idosos e 418 funcionários das ILPIs, com realização de testes sorológicos, que permitem identificar a presença de anticorpos da doença no sangue. Os dados foram divulgados hoje, pelos secretários municipais de Saúde, Felippe Machado, e do Idoso, Andrea Ramondini, em coletiva virtual.

Até ontem (29), foram testados 500 idosos e 416 funcionários das ILPIs de Londrina. No total, são 21 instituições, sendo três delas conveniadas ao Município, e as demais, particulares. Dentre os testes realizados, um paciente, de ILPI particular, apresentou resultado positivo. Ele não possui sintomas respiratórios, mas em cumprimento ao protocolo sanitário, está isolado dos demais pacientes, em quarentena na própria ILPI, e recebe monitoramento de equipe da Saúde.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, na instituição onde houve surto de Covid-19, foram identificados mais três funcionários com exames positivos. “Na mesma oportunidade eles foram afastados e colocados em quarentena. Desde então, não tivemos mais casos positivos nessa ILPI, que está tendo um tratamento diferente das demais porque lá tivemos alguns casos positivos em maio. Então estamos monitorando essa instituição, vários processos de trabalho foram alterados, e ali já fizemos três baterias de testes”, afirmou.

Machado explicou que, nessa instituição onde houve casos de pacientes e funcionários com Covid-19, os exames têm sido feitos com maior frequência que as demais, em todos os idosos e colaboradores. “Nessa terceira e última leva de testes, todos deram negativo, o que é um resultado muito bom. Essa ILPI ainda vai passar por duas baterias de testes nas semanas seguintes. E, se não constatarmos nenhum caso positivo, decretaremos o encerramento desse surto”, antecipou.

Durante a coletiva, foi informado também que, dos pacientes das ILPIs que tinham diagnóstico confirmado para o novo coronavírus, três foram a óbito. Dessa forma, chegou a 11 o número de idosos residentes em ILPIs de Londrina, que faleceram por conta da Covid-19. “Esses casos já eram monitorados, e foram divulgados no boletim oficial da Prefeitura. Todos tiveram a assistência hospitalar garantida, receberam todos os protocolos para a Covid-19, mas infelizmente vieram a óbito, com idades de 95, 89 e 86 anos”, complementou o secretário de Saúde.

A secretária municipal do Idoso lembrou que segue em vigor o Plano de Contingência para ILPIs, que impede, dentre outras ações, a internação de novos pacientes ou a visita nestas instituições. “Ainda temos procura, por parte de familiares, para novas internações. Mas seguimos com o protocolo estabelecido, e não foi admitido nenhum novo idoso nessas instituições”, disse.

E das 21 ILPIs na cidade, apenas uma ainda não recebeu a testagem em massa. “Nesta última casa de abrigo, os testes começam amanhã, quinta-feira (30), à tarde. Segundo a médica da Saúde que faz o monitoramento, todos os idosos passam bem, colaboradores também, e não há ninguém com sintomas”, informou Ramondini.

Atualmente, um idoso paciente de ILPI segue internado com diagnóstico positivo de Covid-19. O quadro é estável, e o paciente encontra-se em leito moderado, de enfermaria.

NCPML