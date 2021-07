Prefeitura e Consulado Britânico debatem possíveis parcerias para Londrina

Em reunião virtual realizada ontem (6), representantes dos órgãos apresentaram suas prioridades em busca de projetos em comum

Ontem (6), representantes da Prefeitura de Londrina e do Consulado Britânico participaram de uma reunião virtual para debater futuras parcerias e ações em conjunto que possam ser firmadas para execução na cidade. No encontro on-line, estavam o secretário municipal de Governo, Alex Canziani; a cônsul-geral interina do Reino Unido em São Paulo, Lisa Weedon; e o cônsul honorário em Curitiba, Adam Patterson.

O secretário municipal de Governo destacou que a cidade de Londrina possui laços históricos com o Reino Unido, já que a região onde está localizada foi colonizada pela Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária da britânica Paraná Plantations. “Desde então, Londrina cresceu muito além do previsto, sendo hoje a segunda maior cidade do estado e a terceira da região sul, com mais de 600 mil habitantes. E muito nos interessa estreitar esses laços; por isso, em nome do prefeito Marcelo Belinati, agradeço o convite e a oportunidade de nos reunirmos com esse objetivo”, afirmou.

Canziani explicou que Londrina conta com um ecossistema de inovação sólido e em crescimento. “Nossa cidade tem pontos fortes na área de tecnologia e inovação, agricultura, além de um setor cultural reconhecido internacionalmente, com grandes festivais. Há muitas oportunidades para construir ações em conjunto ao governo britânico, porque Londrina possui condições muito propícias a novas parcerias e investimentos”, citou.

A cônsul-geral do Reino Unido, Lisa Weedon, disse que o governo britânico selecionou três estados brasileiros onde não possui consulado para priorizar suas ações, principalmente nas áreas de agenda climática, educação e ciência, segurança, relações comerciais e desenvolvimento sustentável. Inicialmente, foram escolhidos Paraná, Bahia e Pará. “Temos planos de investir nessas localidades, desenvolvendo projetos de impacto para a sociedade. Nosso intuito é estreitar relações com cada um desses estados, identificando áreas onde podemos firmar parcerias e ações para trabalhar juntos”, revelou.

Durante a reunião, o cônsul honorário em Curitiba comentou que já visitou Londrina e admira os marcos que a cidade exibe em homenagem à sua herança britânica, como as tradicionais cabines telefônicas. “O objetivo é fortalecer os laços entre Londrina e o Reino Unido, olhando para o futuro. Agradeço a presença de todos aqui para transformar esse objetivo em colaboração e sonhos em parceria”, concluiu.

Ainda no encontro, o diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, Roberto Moreira, exibiu uma apresentação em vídeo sobre o ecossistema de inovação de Londrina. O encontro teve também a participação das oficiais de Engajamento Regional do Consulado Britânico, Larissa Vázquez e Lívia Baesso.

NCPML