Prefeitura e FEL entram na arrecadação para Campanha do Agasalho

Com o tema “Onde há calor, há mais vida”, esta é a 13° edição da campanha realizada pelo SESC-PR, Instituto GRPCOM e RPC

A Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL), está participando da 13ª edição da Campanha do Agasalho, que este ano tem o tema “Onde há calor, há mais vida”. São aceitos roupas, calçados e cobertores, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para entrega das doações, foram instaladas caixas de arrecadação no saguão da Prefeitura (Avenida Duque de Caxias, 635, piso térreo) e na sede da FEL (Rua Gomes Carneiro, 315).

Nesses dois pontos, as doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, de preferência armazenadas em sacos plásticos fechados. E, além da Prefeitura de Londrina e da FEL, a campanha disponibiliza vários outros pontos de arrecadação pela cidade, como as unidades do SESC e SENAC. A lista completa pode ser conferida aqui .

Todas as doações passarão por triagem e um período de quarentena, como forma de prevenção ao novo coronavírus. Depois, os itens serão encaminhados a mais de 50 entidades socioassistenciais da cidade. Dentre elas, estão o Clube das Mães Unidas, Casa do Caminho, Associação Água Pura, Casa Acolhedora, Legião da Boa Vontade (LBV), Instituto Vicentinos do Brasil, Instituto Cultural Arte Brasil, e outras.

Realizada pelo SESC Paraná, Instituto GRPCOM e RPC, a Campanha do Agasalho teve início em 24 de maio e prossegue até o dia 27 de agosto. Até o momento, 42.874 peças de roupas, calçados e cobertores já foram doados em todo o estado.

De acordo com o presidente da FEL, Marcelo Oguido, o SESC é um dos principais parceiros da Fundação em diversas outras campanhas e eventos. “É muito importante apoiarmos causas como essa que, assim como o esporte, fazem a diferença na vida das pessoas, especialmente as que são mais necessitadas. É muito gratificante ajudar o próximo com compaixão, e temos que fazer nossa parte”, frisou.

Na edição anterior da campanha, em 2020, foram arrecadadas, em todo o estado, 1.000.053 peças de roupas, calçados e cobertores, que beneficiaram mais de 160 mil paranaenses.