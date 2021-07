Prefeitura e Sistema Fiep reafirmam parcerias em prol do desenvolvimento da cidade

Compromisso foi reiterado ontem (16), em reunião do prefeito Marcelo Belinati com o presidente da entidade estadual, Carlos Valter Martins Pedro

O prefeito Marcelo Belinati se reuniu, ontem (16), com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Carlos Valter Martins Pedro, e a gerência executiva da entidade. A reunião teve como objetivo apresentar ao prefeito e secretários municipais projetos previstos pelo Sistema Fiep para execução em Londrina.

O Sistema Fiep engloba o Sesi, Senai e o Instituto Euvaldo Loti (IEL). Na visita, o prefeito Marcelo Belinati agradeceu a comitiva pela vinda à cidade, e reforçou a importância da parceria que o Município possui com o grupo em diversas frentes. “Londrina vive um momento especial na atração de indústrias e empresas, e com avanço do polo de tecnologia da cidade. O intuito é reunir todos esses setores e segmentos, que estão crescendo muito, para que trabalhem de forma coesa em prol da cidade, gerando empregos, renda, e fazendo Londrina crescer e se desenvolver”, citou.

Segundo o presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, a missão do Sesi é atuar em prol da saúde e segurança do trabalhador da indústria; e do Senai, a qualificação da mão de obra e o auxílio tecnológico da indústria. “E é essa missão que a gente cumpre e veio apresentar à Prefeitura, que é parceira nossa, para que a gente explore, capacite e qualifique, cada vez mais, em benefício da indústria de Londrina. Aqui temos condição de atender esses objetivos, temos equipamentos para esse auxílio e pretendemos ampliar”, contou.

Também participou do encontro o secretário municipal de Governo, Alex Canziani, que ressaltou que a atuação conjunta da Prefeitura com o Sesi e Senai é de longa data, e desde então tem gerado bons frutos a toda região. “Temos aqui em Londrina o primeiro e único hub de inteligência artificial do Brasil, e que desenvolve produtos para empresas do Paraná e do Brasil. Então o presidente da Fiep vir a Londrina e reafirmar seu compromisso com a cidade e poder melhorar a infraestrutura significa oportunidades para novos projetos e a vinda de novos empreendimentos. E a cidade é muito grata por todo esse trabalho”, detalhou.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, reforçou que Sesi e Senai são entidades importantes para Londrina, e citou como exemplo a capacitação prestada aos colaboradores da TCS, multinacional que se instalou na cidade em 2018.

“Eles hoje treinam a maior empresa de tecnologia de Londrina, que é a TCS. É muito importante estarmos juntos com a Fiep para fomentar o desenvolvimento produtivo da cidade. Receber o presidente e sua diretoria executiva é uma forma de estreitarmos laços para que a gente obtenha novas conquistas”, afirmou Ubiratan.

A reunião contou também com a presença do chefe de Gabinete da Prefeitura, Moacir Sgarioni; do presidente da Câmara Municipal de Londrina, Jairo Tamura; entre outros.

NCPML