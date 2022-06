Prefeitura e UEL debatem novas parcerias em prol de Londrina

Em visita à reitoria da Universidade Estadual de Londrina, o prefeito Marcelo Belinati reforçou o interesse do Município em manter e ampliar ações em conjunto com a instituição

O prefeito Marcelo Belinati visitou, ontem (21), o Gabinete da Reitoria da Universidade Estadual de Londrina (UEL) para discutir projetos e parcerias com o Município que possam reverter em benefícios e serviços para a população. O prefeito foi recebido pela reitora, Marta Favaro, acompanhada do vice-reitor, Airton Petris, e da chefe de gabinete, Lisiane Freitas de Freitas.

No encontro, o prefeito Marcelo frisou que a visita demonstra a disposição da administração municipal em colaborar com a nova gestão da UEL, empossada oficialmente no último dia 9 de junho. “Para essa primeira reunião de trabalho, fiz muita questão de vir até a UEL, um patrimônio de Londrina que merece toda nossa atenção e respeito. Somos grandes parceiros em diversas áreas, algo que tem revertido em benefícios para a população. No que for possível, queremos não só manter, mas ampliar essa relação, para contribuir com a formação de tantos profissionais e com a prestação de serviços públicos a toda nossa comunidade”

Durante o encontro, foi discutida a infraestrutura do Campus Universitário, que soma mais de 2 milhões de metros quadrados, incluindo a Fazenda Escola (Fazesc). A reitora Marta Favaro expôs os desafios da nova gestão, e afirmou que será necessário um grande esforço para crescer e ampliar, considerando todas as dificuldades. “Vamos precisar da ajuda de todos que tem voz”, definiu.

Favaro também expôs a preocupação da comunidade interna com os impactos da Lei Geral das Universidades (LGU), aprovada no final do ano passado e que cria parâmetros de financiamento para as Instituições Públicas de Ensino Superior Paranaenses, com regramento de valores mínimos atrelados ao quantitativo de alunos.

A UEL tem hoje 14 órgãos suplementares e de apoio que não foram considerados pela LGU. Dessa forma, serviços fundamentais, como por exemplo o Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos (EAAJ), não estão contemplados dentro da estrutura da Universidade. Para o prefeito, a Universidade precisa considerar novas formas de financiamento e de gestão que possam suprir as necessidades. Marcelo reforçou que a Prefeitura irá apoiar a UEL nas demandas junto ao governo do Estado e demais instâncias governamentais.

Também participaram da reunião os professores Alberto Gonzales e Edmarlon Girotto, que atuam na assessoria do Gabinete da Reitoria, e o coordenador do Núcleo de Comunicação do Município, José Otávio Sancho Ereno.

Agência UEL/Pedro Livoratti