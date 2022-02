Prefeitura e UEL divulgam coletânea sobre mulheres em políticas públicas

Discutindo uma maior participação das mulheres na construção de políticas públicas, a coleção com três volumes será lançada quinta-feira (3), pela plataforma Zoom

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) e do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Londrina (CMDM), a Universidade Estadual de Londrina (UEL) realiza, nesta quinta-feira (03), o lançamento da coleção “Planejamento, Gestão e Controle Social de Políticas Públicas: por mais participação das mulheres”. O encontro está marcado para acontecer em videoconferência no Zoom, das 15h às 16h30, e as inscrições podem ser feitas por este link.

A UEL realiza o evento através do Grupo de Estudos Gênero, Corporalidades, Direitos Humanos e Políticas Públicas (GEPOP) e o projeto de extensão Mulheres Construindo Democracia (MCD), do Centro de Letras e Ciências Humanas (CCH).

A coleção é dividida em três volumes, os quais podem ser acessados em formato digital (Volume 1; Volume 2; Volume 3). O primeiro é intitulado “Políticas Públicas, Transversalidade de Gênero e Interseccionalidade”, de Layla Pedreira Carvalho. O segundo, “Políticas públicas e participação das mulheres”, é escrito por Silvana Mariano e Beatriz Molari. Já o terceiro volume, “Instrumentos de planejamento, gestão e monitoramento de políticas públicas”, é de autoria de Darling Silvia Maffato Genvigir, da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, e Elaine Galvão e Rosangela Portella Teruel, ambas da SMPM.

A coleção é resultado de trocas de experiências e reflexões que ocorreram durante o curso “Planejamento, Gestão e Controle Social de Políticas Públicas”, realizado em 2021. O curso, primeira ação do MCD, ofereceu formação para conselheiros municipais e demais pessoas interessadas no controle social em políticas públicas com perspectiva de gênero e interseccional. Tanto o curso quanto a coleção tiveram apoio do CMDM e da SMPM.

De acordo com a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, as cartilhas também cumprem uma das ações do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, para capacitação continuada da sociedade, lideranças comunitárias e dos profissionais que atuam na Rede de Atendimento às Mulheres, para a prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. A respeito da apresentação da coleção, a secretária comentou: “É uma ação conjunta que ressalta a importância da participação feminina na construção da cidadania e de uma sociedade mais igualitária”, observou.

