Prefeitura entrega 3 mil novos equipamentos às escolas e creches municipais

Itens distribuídos incluem celulares, microscópios, retroprojetores e lupas; equipamentos serão utilizados para atividades comunicativas, pedagógicas e administrativas

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou a distribuição de 3 mil equipamentos novos às escolas e creches municipais ontem (31). A ação foi lançada com uma entrega simbólica, realizada na sede da SME, que contou com a participação da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, e de 15 diretoras de unidades escolares e Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEIs).

Ao todo, 121 unidades serão contempladas com os itens, que incluem 2.670 celulares, assim como microscópios, retroprojetores e lupas. A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, explicou que a distribuição será feita no decorrer desta semana, e frisou que os itens serão utilizados para atividades comunicativas, pedagógicas e administrativas.

Segundo Moraes, todas as escolas e CMEIS receberão ao menos um aparelho smartphone para cada uma de suas turmas, um destinado à equipe gestora e outro para a comunicação entre a cozinha e a Gerência de Alimentação Escolar, referente às compras e controle de produtos.

“Os celulares, que são a maior parte dos equipamentos adquiridos, têm o objetivo de permitir que os professores estabeleçam uma comunicação mais organizada com as famílias dos alunos. Muitos dos docentes estavam usando seus próprios telefones para esse fim, o que gerava estresse , pois frequentemente eles recebiam mensagens à noite, fora de horário de trabalho. A ideia é minimizar isso e permitir que os alunos sempre tenham uma linha de contato com o professor”, disse.

Totalizando R$ 3,5 milhões, o investimento para a compra dos itens provém de recursos próprios da Prefeitura de Londrina, voltados à manutenção e desenvolvimento do ensino municipal.

Uma das unidades contempladas pela entrega foi o CMEI Francisco Quesada Ortega, que atende 81 alunos de um a cinco anos, divididos em quatro turmas, do C1 ao P4. A diretora do CMEI, Karina Antonio, contou que a creche recebeu seis celulares e um microscópio. “Tenho certeza que as crianças vão ficar muito animadas com o microscópio, porque vão poder ver o mundo de uma forma diferente, e aprender coisas novas”, afirmou.

Já a Escola Municipal Francisco Pereira de Almeida Júnior, responsável por 750 alunos, divididos em 35 turmas, recebeu um projetor de multimídia, 30 lupas, 34 smartphones e um microscópio. Os alunos beneficiados pelos novos equipamentos têm entre 4 e 12 anos de idade, assim como os adultos participantes do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Conforme a diretora da unidade, Ivete Pimentel, os novos equipamentos vão aperfeiçoar a comunicação da escola com a comunidade atendida, assim como potencializar atividades nas aulas de ciências e auxiliar os professores em suas pesquisas.

