Prefeitura entrega CEI Lindalva Silva Bassetto na zona norte revitalizado

Local recebeu diversas melhorias, que tornaram o espaço muito mais aconchegante e acolhedor para atender as crianças 70 crianças matriculadas em período integral

O Centro de Educação Infantil (CEI) Lindalva Silva Bassetto, localizado na região norte, teve uma manhã de dupla comemoração ontem (1º). Além de receber a entrega do espaço, reformado pela Prefeitura de Londrina, a unidade comemora 30 anos de existência neste sábado (4). Por meio da reforma, o CEI recebeu diversas melhorias, que tornaram o espaço mais aconchegante e acolhedor para atender as crianças e mais adequado para a realização do trabalho pelos profissionais da educação.

O centro atende 70 crianças de 1 a 3 anos, matriculadas no período integral, e está localizado na Rua Maria Sinopoli Francovig, 531, no Conjunto Semiramis. Ele é mantido pela Associação de Voluntárias Mãe da Esperança, que recebe R$ 40 mil por mês da Prefeitura de Londrina para a manutenção do espaço.

Para a realização das obras, o executivo destinou R$ 150 mil ao CEI. Com este recurso, foi possível realizar diversas melhorias, como pintura geral nos ambientes internos e externos; troca de todas as janelas e vidros quebrados; conserto do forro do antigo refeitório (que virou uma sala de aula); e troca de todas as lâmpadas antigas por LED. Também foi feita construção de calçada com piso tátil no entorno da unidade escolar e de rampa de acesso ao centro, a troca de uma porta para dar mais acessibilidade, ampliando a passagem das pessoas, troca do piso dos banheiros dos alunos, além de colocação de corrimão.

O prefeito Marcelo Belinati agradeceu à equipe do CEI pelo trabalho realizado com as crianças e disse que a educação é o caminho para transformar a vida das pessoas. “Trabalhar nesta área é uma missão de vida, pois a escola passa valores e princípios que as crianças levarão para sempre, os quais certamente farão diferença na vida delas. As creches parceiras do município são fundamentais para a nossa cidade, por isso estamos investindo na reforma destes centros que tanto contribuem com a educação de nossa cidade”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, informou que esta é a quinta unidade entregue reformada pela Prefeitura, de um pacote de 50 CEIs que estão em obras ou com os serviços finalizados neste momento. “O Lindalva Silva Bassetto recebeu R$ 150 mil para a execução da reforma. O local ficou lindo, muito mais aconchegante para as crianças, até a vizinhança já percebeu as mudanças realizadas. Estamos fazendo a reforma de todas as unidades municipais e filantrópicas e me sinto muito feliz em ver todas as transformações nestes locais”, disse.

A Prefeitura está investindo, nas reformas e manutenções de 50 CEIs, R$ 8 milhões em recursos municipais. O valor repassado varia de acordo com a capacidade de atendimento das unidades. As que têm até 50 alunos matriculados receberam R$ 100 mil, as com 51 a 150 crianças obtiveram R$ 150 mil e para aquelas que têm mais de 151 estudantes foi destinado R$ 200 mil.

A diretora e coordenadora do CEI, Joanaina de Matos Padilha, disse que a creche ficou muito anos sem receber manutenção, por isso, para ela, a alegria em receber o recurso para a realização das obras de reforma é indecifrável. “Me incomodava muito a cor da creche, que era cinza, escura. Agora, está com cara de CEI, as crianças estão sendo melhor acolhidas, os pais e a comunidade também notaram a diferença. Esta reforma promoveu uma grande transformação em nosso espaço, ficou lindo, alegre e aconchegante. Estamos muito gratos por tudo que foi feito aqui”, apontou.

Uma das presenças ilustres na solenidade, foi a do esposo da patrona do CEI, Deolino Basseto, que também é ex-vereador de Londrina. Participaram, também, o vice-prefeito, João Mendonça; o presidente da Associação de Voluntárias Mãe da Esperança, mantenedora do CEI, Douglas Basseto; o chefe de Gabinete, Moacir Sgarioni; o vereador Matheus Thum; e as equipes do centro e da Secretaria Municipal de Educação.

NCPML