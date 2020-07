Prefeitura entrega creche no distrito de Lerroville

Previsão é atender 97 crianças, sendo 34 de dois e três anos, em período integral, e 63 de quatro anos, em período parcial

Hoje é um dia histórico para a comunidade do distrito de Lerroville. O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, entregaram oficialmente a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Aparecido Norato Claro. A unidade representa uma grande conquista para a comunidade, que o reivindicava há 40 anos, e está localizada na Rua Santos, s/n.

O distrito, que é o maior de Londrina em território, até então não contava com um CMEI para atender as crianças da região. Os alunos do distrito estudavam na Escola Municipal Professor Bento Munhoz da Rocha Neto. Com a abertura do CMEI, parte destes estudantes já foi matriculada no novo centro, que tem previsão de atender 97 alunos, sendo 34 de dois e três anos, em período integral, e 63 de quatro anos, em período parcial.

O CMEI possui 890,33 metros quadrados e foi construído em um terreno com área de 5.687,31 metros quadrados, no modelo Proinfância Tipo 2. O local conta com cinco salas de aula, sala de multiuso, berçário, fraldário, solário, área administrativa, salas de direção, coordenação, dos professores, instalações sanitárias, cozinha, refeitório, parquinho, área de serviços, estacionamento. O centro também será entregue com o mobiliário adequado e diversos brinquedos.

O prefeito destacou que essa é uma importante conquista para a população do distrito, um reivindicação muito antiga que sai do papel e se torna realidade. “As mães que moram em Lerroville e que trabalham em Londrina tinham que tirar as crianças da cama às 4 horas da manhã para levá-las na creche de Irerê ou do União da Vitória, e isso não precisa mais acontecer”, frisou.

De acordo com Marcelo, a ação faz parte de um programa da prefeitura, no sentindo de valorizar a educação, aumentando o número de unidades escolares, contratando e qualificando professores, melhorando a merenda escolar, a área pedagógica, além da compra de brinquedos lúdicos, que vão contribuir com o desenvolvimento do raciocínio das crianças. “Tudo isso possibilitou atingirmos, no ano passado, a maior nota da história da cidade no IDEB, que mede a qualidade da educação do município”, afirmou.

A secretária Maria Tereza apontou que a creche atende à demanda de crianças com menos de quatro anos da região. Segundo ela, a unidade é extremamente moderna e atende todos os padrões de vigilância sanitária, possui cozinha adequada para a limpeza dos produtos e para servir a merenda, tem lactário, entre outras benfeitorias. “As salas, onde as crianças menores são atendidas, têm banheiro dentro da sala, para que elas não precisem de deslocar, por exemplo. Esse padrão de creche é reconhecido por sua qualidade no Brasil todo”, disse.

O investimento foi de R$ 2.138.898.85, sendo R$ 1.306.451.51 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Governo Federal, e o restante, R$ 832.447.34, são recursos próprios do Município. A construtora vencedora do processo licitatório e responsável pelas obras é a Torres Novas Construtora Ltda.

A coordenadora do distrito, Maria Helena da Conceição Silva, agradeceu ao prefeito Marcelo Belinati e sua equipe por essa conquista. “Foi uma luta de quatro décadas para chegarmos até aqui. Fizemos muitos abaixo-assinados, muitos pedidos na prefeitura, e agora vemos isso se tornar realidade. A comunidade toda está muito feliz e satisfeita com esta creche, pois ela representa um ganho na qualidade de vida das crianças e das famílias. As mães podem sair para trabalhar tranquilas, sabendo que seus filhos estão perto de casa, bem cuidados, em um ambiente acolhedor”, enfatizou.

O diretor do CMEI e membro do grupo Amigos de Lerroville, Renilson Machado, entregou uma homenagem ao prefeito e à secretária Maria Tereza, parabenizando-os pela obra e agradecendo pelo legado deixado.

Homenageado

Aparecido Norato Claro, nascido em 7 de junho de 1963 no distrito de Lerroville, é filho dos pioneiros Jorge Norato Claro e Ilda Alves Norato. Começou sua atividade no comércio nos anos 70 em uma pequena mercearia que cresceu e tornou-se uma das maiores casas de comércio da comunidade da região.

Era casado com Zenaide Aparecida de Andrade Norato, com quem teve duas filhas: Priscila e Amanda Norato. Faleceu em 2013 e sempre é lembrado como um amigo querido por todos, sempre disposto a ajudar a comunidade. Norato acreditava que o trabalho feito com amor e dedicação poderia melhorar e transformar a sociedade.

