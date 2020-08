Prefeitura entrega Ginásio do Jardim Bandeirantes revitalizado

O local irá atender a comunidade com práticas esportivas para várias faixas etárias, inclusive para a terceira idade

O Ginásio Luiz Bom, localizado no Jardim Bandeirantes, foi totalmente revitalizado e entregue à comunidade da região Oeste no último sábado (08). Somente na estrutura foram investidos R$ 368.723,96, frutos de emenda do então deputado Luiz Carlos Hauly, via Ministério do Esporte e Caixa Econômica Federal, e da parceria com o Município de Londrina, que também bancou as obras de melhoria no entorno. O ginásio fica na avenida Arthur Thomas, 1.560. O local abrigará permanentemente práticas esportivas, tão logo medidas restritivas por conta da pandemia da Covid-19 sejam flexibilizadas.

Para o prefeito Marcelo Belinati, este será mais um espaço, dentre os 276 entre praças e quadras em Londrina, que será devolvido às famílias para estimular o convívio entre a população. “O Ginásio do Jardim Bandeirantes está sendo entregue totalmente revitalizado, repaginado, para que as pessoas possam, assim que a pandemia passar, utilizar para o convívio, para o esporte, para o lazer e para confraternização entre amigos e família. Além do ginásio, as praças do lado externo também foram completamente revitalizadas, tem pista de skate e iluminação com LED”, afirmou.

A empresa contratada para executar a obra foi a Rezende Construções Civis Eireli, ganhadora da licitação. Dentre os serviços realizados estão a reforma de toda a parte hidráulica e elétrica; a troca da cobertura, das esquadrias e dos vidros e janelas quebrados; impermeabilização das paredes e a instalação do isolamento; troca dos pisos; readequações nos espaços internos para atender novas modalidades esportivas no ginásio; e pintura de toda a estrutura.

O entorno também recebeu intervenções, como poda de árvores, roçagem do mato e instalação de luminárias de LED. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) revitalizou duas praças ao redor do ginásio e a sinalização viária, incluindo a inserção de novas lixeiras, pinturas do mobiliário e da pista de skate, plantio de árvores, conserto de calçadas, plantio de grama. Foi refeita toda a sinalização viária da avenida Serra do Flamengo, nos dois lados da via, além da Avenida Arthur Thomas, na altura do ginásio. Já a Sercomtel Iluminação implantou 16 luminárias LED, sendo oito nas vias, na frente do ginásio, e mais oito na pracinha ao lado. A Avenida Arthur Thomas e a Serra do Flamengo, que cruzam o ginásio, também estão totalmente iluminadas por LED.

Segundo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Sandro Henrique Moreira dos Santos, o ginásio será utilizado em benefício da comunidade. “A Fundação vai trazer para dentro do ginásio um departamento de logística e eventos. Iremos trazer também o nosso Projeto Futuro, com um trabalho de iniciação esportiva para os adolescentes e de ginástica para a terceira idade. Além das atividades para a comunidade, as equipes, como as de basquete, e as de modalidades com pessoas com deficiência, estarão utilizando o espaço para os seus treinos. O objetivo é movimentar e trazer para essa região um trabalho essencial que é o incentivo à prática de exercícios físicos”, frisou.