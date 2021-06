Prefeitura entrega nova rua Prefeito Faria Lima duplicada e revitalizada

Trânsito foi liberado ontem(15), na última fase de duplicação da via, em trecho que vai da rua Bento Munhoz da Rocha Neto até a avenida Maringá; agentes da CMTU orientam o tráfego no local

A Prefeitura de Londrina concluiu e entregou as obras de duplicação e revitalização da rua Prefeito Faria Lima, ontem (15), após o término da segunda e última fase de duplicação da via, em trecho que vai da rua Bento Munhoz da Rocha Neto até a avenida Maringá, totalizando 600 metros. Com isso, o trânsito já foi liberado no local, nas duas pistas, no sentido centro/Universidade Estadual de Londrina (UEL) e vice-versa. Os agentes de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estão no local e permanecerão nos próximos dias, a fim de orientar o tráfego.

A duplicação foi dividida em dois lotes e foi feita desde a avenida Aniceto Espiga até o cruzamento com a avenida Maringá, totalizando cerca de 1.500 metros, sendo 900 metros no primeiro trecho e mais 600 metros no segundo. Houve, ainda, uma alteração de trânsito no semáforo do cruzamento com a rua Joaquim de Matos Barreto, que agora permite o acesso direto à Faria Lima para quem dirige vindo da avenida Castelo Branco. Neste mesmo semáforo, deixa de existir a opção de conversão à esquerda para a rua Joaquim Nabuco, para quem trafega na Faria Lima sentido bairro-centro.

As intervenções vão proporcionar mais segurança e conforto para os motoristas e pedestres, devido à melhora da mobilidade urbana e do tráfego de veículos na área de alto fluxo viário, que é uma das principais vias de acesso à UEL. O último levantamento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPUL), feito em 2017, apontou que em um dia útil passavam pela via, nos dois sentidos, 15 mil veículos no horário pesquisado, das 7h às 19h, um período de 12 horas.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, que esteve presente na entrega, a obra exigiu muito trabalho, mas agora vai trazer muitos benefícios para a mobilidade urbana, segurança e desenvolvimento econômico da região.

“Londrina ganha mais uma obra de mobilidade urbana e estamos investindo nisso desde o início da administração do prefeito Marcelo Belinati. Entregamos o viaduto da avenida Dez de Dezembro, o Arco Leste, a duplicação da Avenida Europa, da Guilherme de Almeida, da avenida dos Estudantes, a rua Peru, e tantas obras que vão proporcionar, ao londrinense, trafegar com mais rapidez, segurança e conforto”, apontou.

A duplicação era uma solicitação antiga da população e irá possibilitar mais acessibilidade tanto para as milhares de pessoas que precisam ir até a UEL, entre estudantes, professores e funcionários, como aos usuários da via que trafegam de diferentes regiões até o centro da cidade, incluindo moradores de outros municípios como Cambé e Rolândia, que vêm pela PR-445.

Para a execução de todas as melhorias, incluindo a desapropriação de terrenos, a Prefeitura de Londrina investiu de R$ 14,6 milhões. As ações contemplaram a construção de uma segunda ponte sobre o Lago Igapó, na região do Aterro, alargamento e revitalização das pistas, recuperação de galerias pluviais, execução de canteiro, meios-fios e rampas de acesso, realocação dos padrões de energia, implantação de iluminação em LED, além de pintura e sinalização viária.

Outras intervenções

Além dos serviços realizados pela empresa contratada, foram feitas melhorias complementares, já previstas no projeto e feitas paralelamente pela própria Prefeitura. Entre eles o recape asfáltico na pista antiga da Faria Lima, abrangendo toda a extensão que ganhou a duplicação, executado pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. Já a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realizou adequações em aparelhos de semáforo, além de colaborar com bloqueios, intervenções e orientações de trânsito durante toda a duração da obra.

A via também ganhou um novo sistema de iluminação pública. No segundo lote da obra, Sercomtel Iluminação (SI) fez a instalação de 23 postes duplos no canteiro central da rua Faria Lima, totalizando 50 luminárias em LED, ampliando a visibilidade e segurança nessa região. Esse trabalho corresponde a quase 670 metros de extensão, do Lago Igapó até a Avenida Maringá. Antes disso, durante a execução do primeiro lote das obras, a SI havia instalado 93 luminárias LED ao longo da Faria Lima, no trecho de 1 km que vai da avenida Aniceto Espiga até a ponte do Lago Igapó.

Entre os presentes na entrega da obra estiveram o vice-prefeito João Mendonça; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni; o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti; e o presidente da Sercomtel Iluminação, Cláudio Tedeschi.