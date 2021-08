Prefeitura entrega novo espaço público na Avenida Duque de Caxias

Local, que foi completamente revitalizado, será mantido pela empresa Hidrofort Tubos e Conexões, por meio do Programa Boa praça da CMTU

Ontem (30), a Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), entregou uma nova minipraça, localizada no entroncamento da Avenida Duque de Caxias com as ruas Almirante Barroso e Otávio Salles de Camargo Leite. O local, que anteriormente era um trecho de asfalto cercado por tachões, foi completamente transformado, tendo recebido calçada nova, piso tátil, bancos, mesa, rampa de acessibilidade, lixeira e canteiro.

Foto: Emerson Dias – N.Com/PML

A revitalização foi executada em parceria com a loja de materiais de construção Hidrofort Tubos e Conexões, que fica em frente ao novo espaço. Por meio da adesão ao Programa Boa Praça, da CMTU, a empresa se comprometeu a realizar ações de manutenção do local pelo período de dois anos. Além da pintura do meio-fio e da instalação do canteiro – incluindo o plantio de grama e flores –, a Hidrofort implantou um sistema de irrigação no solo.

De acordo com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, a atual gestão tem se esforçado para entregar espaços públicos de qualidade para todas as regiões do município. “Essas ações são muito importantes porque ajudam a promover a qualidade de vida e o bem-estar da população. É muito positivo poder contar com o apoio do setor privado para deixar Londrina cada vez mais bonita e agradável”, disse.

O presidente da CMTU, Marcelo Cortez, destacou que o Programa Boa Praça é aberto a todos os interessados. “O objetivo da medida é envolver a comunidade londrinense nos cuidados com o município, fomentando o sentimento de pertencimento e a participação cidadã”, salientou.

A adesão da Hidrofort ao Boa Praça contou com a colaboração da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção (Acomac), que intermediou o processo junto à CMTU. O presidente da Acomac, Carlos Galetti Júnior, ressaltou que as melhorias realizadas proporcionaram um novo aspecto ao espaço. “Era um lugar que estava vazio, sem nenhum atrativo. Da forma que foi feito, ficou muito mais bonito, valorizando a fachada da loja e beneficiando a comunidade”, disse.

O proprietário da Hidrofort, Nelson Zanon Júnior, contou que, antes da recuperação, o local era utilizado de forma irregular, por motociclistas que cortavam caminho entre os tachões. “Além dessas infrações de trânsito, víamos que, nos dias de chuva, os pedestres eram prejudicados porque não havia calçadas, deixando a área intransitável. A partir de agora, vamos manter o espaço bonito e harmonioso, em prol da cidade, dos pedestres, da Prefeitura e da própria Hidrofort. Para isso, contratamos uma empresa que realizará as ações de jardinagem, e utilizamos nossos próprios materiais para construir o sistema de irrigação”, afirmou.

Segundo o diretor financeiro da Acomac, Adriano Montanari, a entidade já promoveu diversas ações em parceria com o Município. “Participamos de diferentes iniciativas, como o Maio Amarelo e o aniversário de 85 anos da cidade. Também estamos firmando uma parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda para a realização de capacitações, na área de materiais de construção, voltadas a pessoas que estejam procurando trabalho”, citou.

Boa Praça – O programa permite que empresas, associações, grupos de pessoas ou iniciativas individuais assumam a manutenção de áreas públicas. Em troca, podem explorar a publicidade nos locais mediante a instalação de placas e totens. O edital de credenciamento no programa fica aberto permanentemente e, para participar, os candidatos devem protocolar a solicitação junto à CMTU. A inscrição deve conter cópia do RG, CPF, comprovante de residência e a proposta de ação para o lugar escolhido.

Para pessoas jurídicas, é preciso entregar ainda cópia do ato constitutivo ou contrato social da empresa; cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e cópia dos documentos pessoais do responsável legal. O modelo da carta de intenções pode ser baixado no site da CMTU, no endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br.

Dúvidas sobre o programa podem ser tiradas pelo telefone (43) 3379-7947, assim como através dos endereços de e-mail cmtu.boapraca@londrina.pr.gov.br e sac.cmtu@gmail.com. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.