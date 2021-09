Prefeitura entrega novo Pronto Atendimento do Leonor totalmente reconstruído

Obra será entregue na segunda-feira (20), às 9h, pelo prefeito Marcelo Belinati, na sede da unidade, que fica na Rua Aroeira, 284, região oeste

A partir da próxima semana, a população de Londrina poderá contar com o Pronto Atendimento (PA), de urgência e emergência, 24h, do Jardim Leonor, na zona oeste. As obras de reconstrução do local estão concluídas e já foram inseridos o mobiliário e equipamentos. Na segunda-feira (20), às 9h, o prefeito Marcelo Belinati fará a entrega do equipamento público, para que no dia 21 a população já possa ser atendida no local. O PA fica na Rua Aroeira, 284.

O local não recebia melhorias efetivas há pelo menos 15 anos. O PA do Jardim Leonor é uma das unidades municipais de Pronto Atendimento mais antigas do Brasil, inaugurada na década de 1970. Antes da reforma, o PA funcionava no mesmo imóvel da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Leonor, que passou a atender em nova sede, construída no Jardim Santa Rita. Agora, como o PA poderá contar com o espaço que antes era utilizado pela UBS, a expectativa é quase dobrar a capacidade de atendimento, passando da média de 250 para 400 pessoas atendida por dia, em um ambiente que conta com 1.000 m² de área.

Para reconstruir o prédio, foram investidos cerca de R$ 1 milhão. A Prefeitura aumentou os espaços da triagem, os consultórios médicos, a retaguarda de emergência e as salas de hidratação. O local será entregue com nova cobertura; instalações elétricas e hidráulicas revitalizadas; banheiros reconstruídos com acessibilidade; pintura interna e externa; e climatização em todos os ambientes. Também foram feitas adequações em pisos, paredes, telhas e calhas, novas esquadrias, portas e janelas, pintura, sinalização e comunicação visual.

“O PA do Jardim Leonor foi um dos primeiros prontos atendimentos do Brasil, na modalidade de PA municipal. São milhares de pessoas que residem na zona oeste e que buscam atendimento nesta unidade, que foi totalmente reformada e ampliada, contando com mais de 1.000 m² de área. Tudo isso vai permitir que os nossos servidores prestem atendimento ainda mais qualificado e humanizado à população”, destacou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

Novas contratações

Para atender a demanda maior no atendimento do PA, a Prefeitura de Londrina contratou 22 novos profissionais para atender no local, sendo 16 auxiliares de enfermagem, quatro enfermeiros e dois assistentes de gestão em serviços de saúde, que participaram de Teste Seletivo. Ao todo, mais de 100 trabalhadores vão atuar no PA do Leonor.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, disse que esta é uma obra fundamental para a cidade, localizada em uma região importante, onde há muitos idosos e crianças. “A reconstrução deste espaço, aliada às novas contratações, possibilitarão atender bem a população da região oeste e os profissionais de saúde que trabalharão no local”, ressaltou.

Canhada informou ainda que o espaço funcionará como se fosse uma mini UPA. “O PA do Leonor tem condições de prestar atendimento de emergência, conta com salas de consultas, espaço para as pessoas serem medicadas e ficarem em observação. A estrutura ficou muito moderna, conta com equipamentos e mobiliários novos, inclusive com aparelhos de ar-condicionado, e tudo foi feito com muito carinho para bem atender a comunidade”, frisou.

