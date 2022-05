Prefeitura entrega reforma do Centro de Educação Infantil Betânia na região leste

Unidade filantrópica recebeu repasse no valor de R$ 150 mil para a elaboração de projeto próprio e realização de diversas intervenções

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), entregou nesta segunda-feira (23), no período da tarde, a reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) Betânia, unidade filantrópica localizada na Rua Celso Dalazuna Sampaio, 146 (Jardim Veneza). Ao todo, a instituição atende 56 crianças do C2, C3 e P4, e conta com seis funcionários.

Participaram da solenidade, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati; o vice-prefeito João Mendonça; a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes; a presidente da Comunidade Evangélica de Libertação (entidade mantenedora do CEI Betânia), Maria Cristina dos Santos; e a diretora da unidade, Eliane Brentan. Também compareceram o vereador Matheus Thum; a juíza aposentada Zilda Romero; a presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Ana Cristina Pialarice; e o presidente do Conselho Municipal de Educação de Londrina, João Marcos Machuca.

Em dezembro de 2021, o CEI Betânia foi um dos 50 centros de educação infantil contemplados pela Prefeitura com valores entre R$ 100 mil e R$ 200 mil por unidade, totalizando um repasse de R$ 8 milhões. O objetivo da iniciativa era que cada instituição elaborasse seu próprio projeto de reforma e, após a aprovação do plano pela Secretaria Municipal de Educação, aplicasse os recursos na condução de obras em suas instalações.

Tendo recebido R$ 150 mil, o CEI Betânia investiu esses recursos na troca do piso e do telhado, reforma completa da cozinha, manutenção da parte hidráulica e elétrica e instalação do toldo. Além disso, também foi feita a troca das portas, janelas e vidros quebrados, pintura das paredes internas e externas e outros serviços necessários. Os trabalhos tiveram início em 11 de janeiro e foram concluídos na semana passada.

Maria Tereza Paschoal de Moraes; diretora do CEI Betânia, Eliane Brentan; prefeito Marcelo Belinati; e a presidente da Comunidade Evangélica de Libertação, Maria Cristina dos Santos. Foto: Emerson Dias – N.Com

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, afirmou que uma das prioridades da atual gestão é reformar as escolas e creches municipais de todas as regiões do município, com o objetivo de que esses espaços ofereçam qualidade e conforto para alunos, professores e equipes. “É gratificante ver um trabalho como esse ser concluído, pois isso vai fazer a diferença para as crianças do Jardim Veneza e suas famílias. Pouco a pouco, vamos melhorando o ensino na cidade como um todo, pois a educação é fundamental para o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida”, disse Marcelo.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, elogiou a reforma conduzida pela unidade, frisando que os recursos foram utilizados com eficiência e de forma transparente, e que o CEI Betânia não precisou interromper suas atividades durante o período da reforma. “A creche ficou muito mais organizada, limpa e bonita, o que melhora o trabalho e o fluxo de atendimento das crianças. Das 50 unidades que receberam os repasses, 10 já concluíram suas obras, 30 já realizaram mais de 50% das intervenções e 10 ainda estão no processo de documentação. Nossa meta é que os trabalhos estejam finalizados até o fim de julho”, disse.

Conforme a presidente da entidade mantenedora da creche, Maria Cristina dos Santos, o CEI está em atividade desde 2009, e essa é a maior reforma que recebeu até o momento. “Foi muito bom, porque estávamos fazia muito tempo aguardando essa verba e ela veio na hora que a gente menos esperava, no meio de uma pandemia e de um momento de crise econômica, que dificultam a arrecadação de recursos. Estávamos com o telhado quebrado havia muito tempo, e o piso cedendo, e também precisávamos ampliar algumas salas e banheiros, e foi possível resolver tudo isso. Ficamos muito felizes com a reforma e agradecemos ao prefeito, à Secretaria de Educação e aos trabalhadores que executaram os serviços”, destacou.

A diretora da unidade, Eliane Brentan, afirmou que as intervenções trouxeram mais conforto para crianças e professores, e foram aprovadas pela comunidade. “As crianças e os pais já notaram a diferença, e todos estão muito animados. Também convidei pessoas que estudaram aqui para ver como ficou a nossa instituição, e todas ficaram impressionados com o resultado”, salientou.

NCPML