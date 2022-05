Prefeitura entrega reforma do Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia

Obras integram um pacote de reforma de 50 Centros de Educação Infantil, já em curso, com recursos municipais que somam R$ 8 milhões

Na próxima segunda-feira (16), às 9 horas, será realizada a entrega das obras de reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) Irmãs de Betânia, conveniado ao município. O Centro fica na Rua Nossa Senhora das Graças, 295, Jardim Nossa Senhora da Paz, e a entrega deve contar com a presença do prefeito Marcelo Belinati e da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

As melhorias no local incluem troca de pisos, de janelas e portas, construção de rampas, manutenção no portão, na laje e nas guias de meio-fio e pintura geral. O investimento da Prefeitura foi de R$ 150 mil e o CEI investiu R$ 37 mil em recursos próprios. A responsável pela execução dos serviços foi a construtora T.C. Matias Obras, vencedora da pesquisa de preço pública.

A instituição atende 105 crianças de 1 a 4 anos (C1 ao P4) e conta com 22 funcionários. Também possui o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atende 70 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, e 18 crianças de 4 e 5 anos com recursos próprios.

O local é mantido pela filantrópica Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia que recebe, mensalmente, R$ 43.570,04 da Prefeitura de Londrina, equivalentes a R$ 563.269,44 por ano. Desde março deste ano, a Prefeitura concedeu um reajuste de 10,8% no valor repassado a todos os 58 CEIs conveniados ao município. O município também repassa, aos CEIs, uniformes escolares, os alimentos para a merenda escolar e materiais pedagógicos e de expediente. Recentemente, a SME entregou computadores para os 58 centros.

A secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes disse que a reforma vai proporcionar melhores condições de trabalho para os funcionários e de estudo para os alunos. “O recurso que foi repassado a todas as filantrópicas que têm prédio próprio atende uma necessidade de anos. Estas instituições precisam investir na manutenção dos prédios, em reformas, e com esse recurso foi possível, de maneira muito rápida e eficiente, fazer estas melhorais. É uma grande ação de acolhimento e atendimento aos 6 mil alunos matriculados nas filantrópicas de Londrina”, ressaltou.

As obras realizadas no CEI integram um pacote de reforma de 50 Centros de Educação Infantil, já em curso, com recursos municipais que somam R$ 8 milhões. O valor que cada unidade escolar recebeu variou de acordo com a capacidade de atendimento delas. As que tinham até 50 alunos matriculados receberam R$ 100 mil para as reformas, as com 51 a 150 crianças receberam R$ 150 mil e aquelas com mais de 151 alunos o montante de R$ 200 mil.

