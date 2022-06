Prefeitura entrega reforma do Centro de Educação Infantil Marabá na região leste

Local atende 119 crianças, de zero a 3 anos, em período integral; crianças contam, agora, com um espaço mais confortável e acolhedor para estudar

Ontem (20), o prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, estiveram no Centro de Educação Infantil Marabá, que fica na Rua Ananás, 96 (região leste). Eles participaram da 11ª entrega oficial de reforma de CEIs que, neste caso, recebeu R$ 150 mil da Prefeitura de Londrina para fazer as melhorias.

Ao todo, 119 crianças de zero a 3 anos de idade estudam no local, em período integral, das 7h às 17h. A instituição de ensino é mantida pelo Instituto Social Educativo e Beneficente Novo Signo desde 1989, quando foi inaugurada.

Segundo a diretora da unidade escolar, Irmã Luciana de Almeida, com o dinheiro recebido do município foi possível pintar toda a parte externa do CEI; construir calçada com piso tátil no entorno; abrir uma janela no fraldário das crianças, que antes não existia; instalar uma nova banheira para os pequenos; colocar granito que é mais resistente e durável no banheiro; trocar os três toldos que estavam gastos; pintar os portões; colocar novo piso emborrachado no berçário e instalar grama sintética em toda a volta da unidade escolar.

Além disso, outras intervenções necessárias foram executadas como na tubulação, em parte do forro do teto e nos revestimentos cerâmicos de algumas salas. “Esse dinheiro veio em boa hora por tudo que fizemos, porque se fosse para fazermos com recurso próprio, nós nunca não teríamos condições de fazermos. Antes da grama sintética era tudo cimento, que já estava bem danificado e rachado. Fizemos gramado sintético em torno de toda creche, o que trouxe mais vida para o lugar. As crianças amam ficar ali na grama. Elas rolam, brincam e deitam nela. Formamos o ambiente mais acolhedor para as crianças. Esse recurso fez muita, mais muita diferença para nós”, contou a diretora. Neste CEI, não houve troca do telhado, pois o mesmo já havia sido reformado em 2017.

Sobre isso, o prefeito Marcelo Belinati lembrou da necessidade de ajudar as instituições filantrópicas. “No final do ano, destinamos R$ 8 milhões, para que as 50 creches pudessem fazer as manutenções urgentes e reformas que elas não teriam condições para fazer apenas com os recursos que dispõem. Muitas faziam pizzas, vendiam salgadinhos ou pastel para poderem arrumar o telhado, por exemplo, quando estava vazando. Aqui vemos que com os recursos foi possível melhorar o ambiente, para que os professores pudessem continuar cuidando com amor e carinho das nossas crianças”, afirmou Marcelo.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, a expectativa é que até o final deste ano outras reformas sejam entregues. “Até o fim desse ano, esperamos entregar todas as demais filantrópicas, porque em julho temos o recesso escolar e algumas vão aproveitar esse período para avançar nos serviços e obras, pois sem as crianças em sala de aula os serviços avançam mais rápido. Mas, até o dia 9 de julho, que é quando inicia o recesso, ainda teremos novas entregas”, disse Moraes.

Outras obras

Além dessa reforma, a Prefeitura de Londrina já reformou e entregou as obras do CEI Maria Esther Leite Junqueira; CEI Irmãs de Betânia; CEI Betânia; CEI Espaço Criança (Conjunto Guilherme Pires); CEI Lindalva Silva Bassetto; CEI Haydee Colli Monteiro; CEI Nossa Senhora do Carmo; CEI Jurema Neves Canziani; CEI Maria Helena de Castro Costa e Januário II e CEI Jorge Dib Abussafi.

Ao todo, 50 CEIs filantrópicos conveniados com a Prefeitura de Londrina serão reformados. Eles fazem parte do pacote de R$ 8 milhões de investimentos, em que o valor do repasse varia de acordo com a capacidade de atendimento das unidades de educação, por isso aquelas que têm até 50 alunos matriculados recebem R$ 100 mil. Já as creches com 51 a 150 crianças recebem R$ 150 mil e para aquelas com mais de 151 estudantes foi destinado R$ 200 mil. Esse pacote de reformas foi anunciado pelo prefeito Marcelo Belinati, em dezembro de 2021.

Além das reformas nos CEIs, o prefeito Marcelo Belinati vem investindo em diversas frentes da educação municipal de Londrina, como em melhorias na estrutura física das escolas municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), compra de equipamentos de informática, de fogões e produtos da linha branca para as unidades escolares, além de brinquedos para as crianças, contratação de professores e na melhoria na merenda escolar (leia mais aqui).

