Prefeitura entrega revitalização da nascente do Lago Cabrinha nesta quinta (17)

Ação foi realizada por meio do projeto Interact-BIO, em parceria com o ICLEI América do Sul e Governo Federal da Alemanha

Nesta quinta-feira (17), às 9h, a Prefeitura de Londrina entrega a revitalização da nascente do Lago Cabrinha, executada com o uso de Soluções Baseadas na Natureza (SbN). A iniciativa foi promovida em parceria com a organização internacional ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade e com o Ministério do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear do Governo da Alemanha, que investiram € 40 mil (cerca de R$ 235 mil) no projeto.

Estarão presentes na entrega, o prefeito Marcelo Belinati; o secretário-executivo adjunto do ICLEI para a América do Sul, Rodrigo Corradi; o coordenador de Biodiversidade, Roberto Rusche; e o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ippul), Tadeu Felismino, entre outras autoridades.

Iniciados em outubro de 2021, os trabalhos envolveram o rearranjo, de rochas basálticas que haviam sido colocadas no Lago Cabrinha pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), assim como o plantio de vegetação, formando uma barreira de contenção para reduzir a velocidade da água das chuvas. As pedras foram acomodadas de modo a formar pequenas piscinas escalonadas, sendo a primeira mais profunda que as seguintes. Assim, são mitigados problemas como possíveis inundações e deslizamentos de terra. Além disso, a medida também possibilita o controle da poluição difusa.

Tendo sido licitado pelo ICLEI, o projeto contou, em sua execução, com o acompanhamento das secretarias municipais do Ambiente (Sema) e de Obras e Pavimentação (SMOP); Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul). Desenvolvido pela empresa paulista Guajava Arquitetura da Paisagem e Urbanismo, o projeto contou com a participação de arquitetos urbanistas, biólogos, engenheiros civis e ambientais, assim como pelos docentes e pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP).

O diretor de Projetos do Ippul, Robson Shimizu, explicou que Londrina e sua região metropolitana fazem parte do projeto Interact-BIO desde 2017. A iniciativa visa apoiar governos locais em diversos países para o correto aproveitamento da natureza em prol da conservação da biodiversidade e dos ecossistemas e da sustentabilidade ambiental e econômica.

Ainda segundo Shimizu, a revitalização do Lago Cabrinha veio de encontro a projetos que o Município já estava desenvolvendo para a revitalização de fundos de vale de Londrina. “A Sema e a CMTU já tinham realizado uma ação de desassoreamento do Lago Cabrinha, mas ainda faltava incluir a nascente. A parceria com o ICLEI permanece, e temos realizado outras ações como o inventário de emissão de gases-estufa, que visa subsidiar uma política pública para a redução de emissões em Londrina. É importante destacar que todos esses trabalhos têm impactos na região metropolitana de Londrina, e inclusive a arquiteta e urbanista Camila Oliveira, que foi integrante do ICLEI, hoje atua como diretora de projetos na Secretaria de Planejamento de Cambé”, disse.

NCPML